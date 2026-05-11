Скільки коштує оренда житла у різних містах України

11.05.2026 10:10
Микола Деркач

Вартість оренди житла в Україні сильно відрізняється залежно від регіону. Найвищі ціни традиційно фіксують у столиці та західних областях, тоді як найдоступніше житло пропонують у східних і південних

Фото: freepik.com

Про це свідчать дані платформи ЛУН, передає Finance.ua

Скільки коштує оренда однокімнатних квартир

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді — у середньому близько 22,1 тис. грн на місяць.

До трійки міст із найвищими цінами також увійшли Львів та Київ. У Львові оренда однокімнатного житла коштує приблизно 19,9 тис. грн, а в столиці — 17,9 тис. грн.

Високі ціни також зберігаються в Івано-Франківську, де середня вартість оренди становить 17,7 тис. грн. У Луцьку за однокімнатну квартиру доведеться заплатити близько 15,5 тис. грн на місяць.

Найнижчі ціни зафіксовані у східних та південних містах. Зокрема, у Харкові та Миколаєві оренда однокімнатного житла коштує близько 6,5 тис. грн. У Запоріжжі середня ціна становить 8 тис. грн, у Чернігові — близько 9 тис. грн, а в Полтаві — приблизно 10 тис. грн.

Ціни на оренду двокімнатного житла

У сегменті двокімнатних квартир найдорожчим містом також залишається Ужгород. Там середня вартість оренди сягає 35,4 тис. грн на місяць.

У Києві оренда двокімнатної квартири обходиться приблизно у 26 тис. грн, у Львові — 23 тис. грн. В Івано-Франківську середня ціна становить близько 18 тис. грн, а в Чернівцях — 17,7 тис. грн.

Фото: lun.ua

Експерти пояснюють різницю у вартості оренди насамперед попитом та безпековою ситуацією. Західні області залишаються популярними серед українців, які переїжджають через війну, тому житло там швидко знаходить орендарів навіть за високими цінами.

У Києві попит підтримують активний ринок праці та повернення частини мешканців до столиці. Водночас у регіонах із меншою кількістю вакансій власники нерухомості часто змушені знижувати ціни.

Також у 2026 році держава продовжує виплачувати компенсації на оренду житла для ветеранів і ветеранок, які втратили домівки або були змушені переїхати через війну.

Розмір виплат залежить від населеного пункту:

  • у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі — 6 656 грн;
  • в обласних центрах — 4 992 грн;
  • в інших населених пунктах — 3 328 грн.

Якщо фактична вартість оренди перевищує суму компенсації, різницю орендар сплачує самостійно. Для короткострокової оренди виплати нараховуються пропорційно кількості днів проживання.

