15 найслабших валют світу: на якому місці гривня

04.05.2026 18:20
Микола Деркач

У квітні 2026 року гривня послабилася відносно долара та опинилася серед валют із найбільшою девальвацією у світі. Водночас темпи зниження залишаються помірними на тлі глобальних валютних коливань

За даними Bloomberg, українська валюта втратила 0,37% за місяць і посіла 13-те місце серед валют із найбільшим падінням. Якщо не враховувати спотові ціни на золото та срібло, гривня піднімається на 11-ту позицію в цьому рейтингу.

Основний тиск на валюти багатьох країн у квітні спричинили глобальні фактори. Зокрема, високі ціни на нафту та газ, а також різке зниження інвестиційної активності на Близькому Сході. Найбільше від цієї ситуації постраждали країни Азії — серед лідерів девальвації опинилися Індонезія, Шрі-Ланка та Філіпіни.

«Зрозуміло, що високі ціни нафти та газу, а також різкий спад інвестиційної активності Близького Сходу роблять свою справу. Тому в лідерах девальвації валюти країн, які постраждали від цієї цінової динаміки найбільше — Індонезія, Шрі-Ланка, Філіпіни. Африканські, південноамериканські країни та Туреччина постраждали від відтоку ліквідності», — написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Натомість зміцнення продемонстрували валюти експортерів енергоресурсів і сировини. Найсильніше у квітні зріс російський рубль — на 8,38%. Слідом за ним ідуть парагвайський гуарані (+8,00%), угорський форинт (+6,98%), ізраїльський шекель (+6,66%), норвезька крона (+4,69%), бразильський реал (+4,54%), австралійський долар (+4,36%), паладій (+3,56%), чилійський песо (+3,02%), південнокорейська вона (+2,88%), казахстанський тенге (+2,88%), сейшельська рупія (+2,87%), британський фунт стерлінгів (+2,85%) та гібралтарський фунт (+2,85%).

На цьому тлі динаміка гривні виглядає відносно стриманою. Поточне послаблення не свідчить про різкі дисбаланси, а скоріше відображає загальні тенденції на глобальному валютному ринку.

Раніше аналітики зазначали, що у 2026 році очікується помірна девальвація гривні без різких стрибків курсу.

