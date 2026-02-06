Оновлено правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

В Україні змінили підхід до оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Для частини військовозобов’язаних подання заяви онлайн або автоматичне продовження наразі не передбачені — тож звертатися потрібно особисто до ЦНАП, навіть якщо раніше все робили через цифрові сервіси
Йдеться про категорії, для яких електронні інструменти не можуть замінити присутність заявника. У таких випадках документи приймають у ЦНАП, але рішення ухвалює інший орган.
Кому обов’язково звертатися до ЦНАП
Особиста подача потрібна, зокрема, для:
- батьків або опікунів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- усиновлювачів та законних представників дітей-сиріт;
- військовозобов’язаних до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки;
- інших категорій у випадках, прямо визначених законодавством.
У цих ситуаціях ЦНАП є точкою прийому документів, але не органом, який надає відстрочку.
Яка роль ЦНАП і хто ухвалює рішення
У Мінцифри пояснюють, що ЦНАП виконує технічну функцію: адміністратор приймає заяву та пакет документів, сканує їх і передає через державні електронні системи (зокрема пов’язані з порталом Дія) до відповідного ТЦК.
Остаточне рішення про надання або відмову у відстрочці ухвалює територіальний центр комплектування. ЦНАП не має повноважень погоджувати чи відмовляти — він лише передає документи та видає результат.
Читайте також: У Дії змінили правила створення Дія.Підпису
Чому важлива особиста подача
Подати заяву через родичів, знайомих або адвоката не можна: закон вимагає особистої присутності заявника. Саме заявник відповідає за повноту та достовірність даних у поданих документах.
Якщо в пакеті є помилки або не вистачає підтверджень, у відстрочці можуть відмовити. Тоді процедуру доведеться проходити повторно вже з виправленими документами.
Які документи підготувати
Перед візитом до ЦНАП потрібно мати:
- паспорт громадянина України;
- РНОКПП (ідентифікаційний код);
- документи, що підтверджують підставу для відстрочки (довідки, свідоцтва, судові рішення тощо);
- актуальну електронну пошту — на неї можуть надходити повідомлення у разі відмови.
Після реєстрації звернення система перевіряє, чи немає іншої заявки на розгляді. Якщо людина не перебуває на військовому обліку, процес призупиняється до моменту взяття на облік у відповідному ТЦК.
У разі позитивного рішення інформація про відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі. ЦНАП повідомляє заявника про готовність результату та за потреби видає оновлений паперовий документ.
Якщо ухвалено відмову, заявнику надходить електронне повідомлення з поясненням причин. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку.
За матеріалами news.finance.ua.