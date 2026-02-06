Оновлено правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

В Україні змінили підхід до оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Для частини військовозобов’язаних подання заяви онлайн або автоматичне продовження наразі не передбачені — тож звертатися потрібно особисто до ЦНАП, навіть якщо раніше все робили через цифрові сервіси

Йдеться про категорії, для яких електронні інструменти не можуть замінити присутність заявника. У таких випадках документи приймають у ЦНАП, але рішення ухвалює інший орган.

Кому обов’язково звертатися до ЦНАП

Особиста подача потрібна, зокрема, для:

батьків або опікунів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

усиновлювачів та законних представників дітей-сиріт;

військовозобов’язаних до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки;

інших категорій у випадках, прямо визначених законодавством.

У цих ситуаціях ЦНАП є точкою прийому документів, але не органом, який надає відстрочку.

Яка роль ЦНАП і хто ухвалює рішення

У Мінцифри пояснюють, що ЦНАП виконує технічну функцію: адміністратор приймає заяву та пакет документів, сканує їх і передає через державні електронні системи (зокрема пов’язані з порталом Дія) до відповідного ТЦК.

Остаточне рішення про надання або відмову у відстрочці ухвалює територіальний центр комплектування. ЦНАП не має повноважень погоджувати чи відмовляти — він лише передає документи та видає результат.

Читайте також: У Дії змінили правила створення Дія.Підпису

Чому важлива особиста подача

Подати заяву через родичів, знайомих або адвоката не можна: закон вимагає особистої присутності заявника. Саме заявник відповідає за повноту та достовірність даних у поданих документах.

Якщо в пакеті є помилки або не вистачає підтверджень, у відстрочці можуть відмовити. Тоді процедуру доведеться проходити повторно вже з виправленими документами.

Які документи підготувати

Перед візитом до ЦНАП потрібно мати:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документи, що підтверджують підставу для відстрочки (довідки, свідоцтва, судові рішення тощо);

актуальну електронну пошту — на неї можуть надходити повідомлення у разі відмови.

Після реєстрації звернення система перевіряє, чи немає іншої заявки на розгляді. Якщо людина не перебуває на військовому обліку, процес призупиняється до моменту взяття на облік у відповідному ТЦК.

У разі позитивного рішення інформація про відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі. ЦНАП повідомляє заявника про готовність результату та за потреби видає оновлений паперовий документ.

Якщо ухвалено відмову, заявнику надходить електронне повідомлення з поясненням причин. Таке рішення можна оскаржити в судовому порядку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

Акції PayPal обвалилися на майже 20%

За матеріалами news.finance.ua.