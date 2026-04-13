Fintech & Payments Forum 2026: технології, що змінюють фінансову інфраструктуру бізнесу

28 квітня 2026 року в Києві відбудеться Fintech & Payments Forum 2026 – галузевий B2B-форум, присвячений платіжним рішенням, фінансовим технологіям і цифровим сервісам для бізнесу. Подія об’єднає понад 200 учасників: представників банків, фінансових установ, fintech-компаній, ІТ-сектору та бізнесу
Форум стане платформою для обговорення трансформації фінансової інфраструктури компаній під впливом сучасних технологій. У центрі уваги – практичні підходи до впровадження платіжних сервісів, автоматизації фінансових процесів і використання даних для прийняття рішень.
Сьогодні фінансові інструменти відіграють ключову роль у розвитку бізнесу. Платіжна інфраструктура, open banking, embedded finance, цифрові гаманці, альтернативні способи оплати та AI-рішення формують нову модель взаємодії з клієнтом і відкривають можливості для масштабування. Водночас зростає значення безпеки, комплаєнсу та ефективного управління фінансовими ризиками.
Програма Fintech & Payments Forum 2026 орієнтована на практичний досвід. Учасники отримають доступ до кейсів впровадження платіжних технологій у різних секторах – від e-commerce до B2B і фінансових сервісів. Окрема увага буде приділена міжнародним розрахункам, автоматизації фінансових операцій та інтеграції фінансових сервісів у продукти компаній.
Серед ключових тем форуму:
- розвиток платіжної інфраструктури та її роль у масштабуванні бізнесу;
- автоматизація фінансових процесів і B2B-платежів;
- embedded finance як драйвер нових бізнес-моделей;
- cross-border payments і міжнародні фінансові операції;
- застосування AI у фінансах: аналітика, автоматизація, оптимізація;
- платіжна безпека та antifraud-рішення;
- open banking і open finance;
- платіжні інструменти в e-commerce і маркетплейсах;
- digital wallets, BNPL та альтернативні методи оплати;
- регуляторні вимоги, комплаєнс і розвиток RegTech.
У межах форуму також обговорюватимуться питання балансу між зручністю користувацького досвіду та безпекою платежів, роль банків і fintech-компаній у створенні нових фінансових сервісів, а також вплив штучного інтелекту на фінансовий сектор.
Серед спікерів – представники банків, fintech-компаній і технологічного бізнесу: Андрій Римар (Jappware), Ірина Кравець (експерт з AI при Мінцифри), Володимир Коваль (Singularika), Валерія Іванова (Netpeak), Віктор Манзар і Юлія Покровська (Raiffeisen Bank), Олексій Вовк (Дія), Володимир Ткаченко (Audit3A), Богдан Кривенко (Portmone), Ольга Неділько (iPay.ua), Юлія Федосюк (UAPAY), Гела Слюсарчук (Platon), Олексій Миропольський (NovaPay).
Формат події передбачає:
- 8 годин контенту: аналітичні виступи, кейси та дискусії;
- понад 30 спікерів із практичним досвідом;
- 200+ учасників із фінансового, банківського та технологічного секторів;
- можливості для нетворкінгу та партнерств;
- експо-зону платіжних і fintech-рішень.
Fintech & Payments Forum 2026 стане професійним середовищем для обміну досвідом і пошуку рішень, які дозволяють бізнесу ефективно працювати з фінансами, впроваджувати інновації та розвивати нові продукти.
- Дата: 28 квітня 2026 року
- Формат: Київ (офлайн) + онлайн-трансляція
- Участь та реєстрація за посиланням.
