Ціна Біткоїна може впасти на тлі проміжних виборів у США — прогноз

Bitcoin (BTC) може опуститися до довгострокових рівнів підтримки напередодні проміжних виборів у США 2026 року, якщо повториться історична закономірність, на яку звернув увагу аналітик TradingShot

Нещодавно Bitcoin продемонстрував сильне відновлення: протягом останнього тижня криптовалюта зросла більш ніж на 20% і в певний момент перевищила позначку $80 000.

На момент написання матеріалу BTC торгувався на рівні близько $78 379, втративши приблизно 1% за добу, але додавши 21% за тиждень. Актуальні ринкові дані також підтверджують різке тижневе зростання монети — 26 серпня ціна криптовалюти трималася поблизу $79 000.

За таких значень Bitcoin залишається вище своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $65 787 та 200-денної SMA на рівні $69 157, що свідчить про збереження сильного висхідного імпульсу.

Водночас аналіз TradingShot, опублікований на TradingView 26 серпня, вказує на іншу тенденцію. Під час трьох попередніх циклів проміжних виборів у США — у 2014, 2018 та 2022 роках — Bitcoin дешевшав протягом трьох місяців перед голосуванням і зрештою формував локальне дно поблизу 200-тижневої ковзної середньої або нижче.

Після нинішнього ралі Bitcoin також зіткнувся з опором поблизу 50-тижневої ковзної середньої. На думку TradingShot, якщо попередній сценарій повториться, до листопада BTC знову може опинитися поблизу своєї 200-тижневої середньої.

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Як Bitcoin поводився перед проміжними виборами

Історично протягом трьох місяців перед проміжними виборами у США Bitcoin демонстрував ослаблення та рухався у напрямку ключових довгострокових ковзних середніх, перш ніж сформувати циклічне дно.

TradingShot звернув увагу, що BTC знову не зміг закріпитися вище 50-тижневої MA — рівня, який у минулому неодноразово стримував відновлення криптовалюти під час ведмежих фаз ринку.

Перед виборами 2014 та 2018 років Bitcoin сформував дно поблизу своєї 200-тижневої MA. У циклі 2022 року падіння виявилося сильнішим: BTC опустився нижче цього рівня та досяг мінімуму поблизу 350-тижневої ковзної середньої.

З огляду на нещодавній стрибок ціни аналітик припускає, що до листопада Bitcoin може поступово знизитися до 200-тижневої MA або навіть нижче. Якщо ж повториться сценарій 2022 року, корекція теоретично може продовжитися до 350-тижневої середньої.

Водночас чотирирічна циклічність Bitcoin може обмежити потенціал падіння. Криптовалюта наближається до фази, яка за попередніми циклами частіше асоціювалася з початком нового бичачого ринку, а не з тривалою корекцією.

За словами TradingShot, у минулому підтвердження нового бичачого циклу відбувалося лише після того, як Bitcoin впевнено повертався вище 50-тижневої ковзної середньої.

Отже, якщо закономірність проміжних виборів повториться, BTC може до листопада протестувати свої довгострокові рівні підтримки. Натомість упевнене закріплення вище 50-тижневої MA посилить аргументи на користь початку нового бичачого циклу.

Водночас до такого прогнозу варто ставитися обережно. Bitcoin пройшов лише через кілька циклів проміжних виборів у США, тому вибірка є надто малою, щоб вважати цю закономірність надійним індикатором. Крім того, у найближчі місяці на ціну BTC продовжуватимуть впливати монетарна політика Федеральної резервної системи США, припливи та відпливи коштів із Bitcoin-ETF, а також попит з боку інституційних інвесторів.

Редакція PSM звертає увагу, що динаміка Bitcoin має особливе значення і для українського ринку, де рівень використання криптовалют залишається одним із найвищих у світі. За даними Chainalysis, у Global Crypto Adoption Index 2025 Україна посіла восьме місце у світі, а за показником криптоактивності з урахуванням чисельності населення — перше. Тому значні коливання BTC можуть бути особливо відчутними для українських приватних та професійних учасників крипторинку.

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Джерела: finbold.com.