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НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

29.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ. ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» втратило ліцензію через непрозору структуру власності та невиконання рішення регулятора, тоді як ТОВ «Експо Проперті Груп» зобов’язали усунути порушення, пов’язане з неподанням звітності

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

Фото: НБУ

Найсуворіший захід НБУ застосував до фінансової компанії «Онлайн Фінанс», відкликавши її ліцензію на діяльність фінансової компанії. Підставою стало те, що у встановлений строк компанія не привела свою структуру власності у відповідність до вимог законодавства.

Ще 18 травня 2026 року Національний банк визнав структуру власності «Онлайн Фінанс» непрозорою. Подані компанією відомості, документи та додаткова інформація не дали регулятору змоги встановити особу, яка здійснює значний вплив на управління або діяльність установи.

НБУ також не зміг визначити всіх осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в компанії або можуть здійснювати значний чи вирішальний вплив на її діяльність. Крім того, залишилися невстановленими всі ключові учасники юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами та характер їхніх взаємозв’язків із фінансовою компанією.

«Онлайн Фінанс» мала усунути виявлені недоліки до 22 червня 2026 року, однак не виконала рішення регулятора. У зв’язку із цим НБУ відкликав у компанії ліцензію.

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Водночас до ТОВ «Експо Проперті Груп» Національний банк застосував захід впливу у вигляді вимоги усунути виявлене порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Причиною стало неподання до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Подання такого документа є обов’язковим відповідно до вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

«Експо Проперті Груп» повинна усунути порушення до 18 серпня 2026 року.

Обидва рішення 27 липня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Національний банк оприлюднив інформацію про застосовані заходи 28 липня 2026 року.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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