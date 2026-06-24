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Акції SpaceX втратили $1 трлн капіталізації

24.06.2026 21:00
Ольга Деркач

Акції SpaceX (NASDAQ: SPCX) за лише сім днів стерли практично весь приріст, отриманий після IPO. Капіталізація компанії впала приблизно з $3 трлн 16 червня до $2,04 трлн станом на 23 червня 2026 року — це майже $1 трлн втрат за тиждень. За останні чотири торгові дні ціна акції впала з піку близько $225,8 до приблизно $150,95

Акції SpaceX втратили $1 трлн капіталізації

Фото: magnific.com/rawpixel.com

Подальше зниження виглядало передбачуваним для частини аналітиків ще раніше: компанія вже переживала схожий відкат минулого тижня, коли акції впали до $185 на тлі фіксації прибутку ранніми інвесторами та занепокоєння щодо завищеної оцінки компанії.

Розпродаж акцій SpaceX за останній тиждень може підтверджувати класичний сценарій «пост-IPO обвалу». Раніше Джим Крамер попереджав інвесторів, що акція SPCX може повторити динаміку Cerebras Systems, акції якої впали більш ніж на 30% від рівня IPO протягом двох тижнів.

Ведмежі настрої на ринку акцій компанії також можуть пояснюватися фіксацією прибутку після помітних поглинань. Коли акції SpaceX сягнули нового історичного максимуму, компанія оголосила про угоду на $60 млрд повністю акціями для придбання ШІ-стартапу з написання коду Cursor.

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Тим часом SpaceX розкрила плани щодо масштабного першого випуску старших незабезпечених облігацій на щонайменше $20 млрд із різними термінами погашення — кошти підуть на повне погашення бридж-кредиту та фінансування внутрішніх операцій компанії.

Попри те, що акції SpaceX перебувають на біржі менш місяця, компанія вже отримала 6 рейтингів від аналітиків із середньою оцінкою «Помірно купувати», за даними TipRanks. На момент написання матеріалу аналітики Волл-стріт встановили середню цільову ціну $222,20 на наступні 12 місяців.

Зокрема, KeyBanc започаткував покриття акцій SpaceX з рейтингом «На рівні сектору», зазначивши, що компанія має хорошу позицію для становлення домінантним лідером у космічній галузі. З огляду на це, нинішнє падіння оцінки SpaceX може виявитися лише тимчасовою волатильністю в довгостроковій перспективі.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниSpaceX
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