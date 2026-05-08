close-btn
PaySpaceMagazine

Фізики виявили місце у Всесвіті, де час може рухатися назад

08.05.2026 20:10
Микола Деркач

Вчені з Південної Африки дослідили математичні моделі нейтронних зірок та порівняли їх із концепцією «стріли часу» — уявленням про те, що час завжди рухається вперед. У результаті вони дійшли висновку, що за певних умов надпотужна гравітація нейтронної зорі може буквально «перевернути» математичний напрямок часу

Фізики виявили місце у Всесвіті, де час може рухатися назад

Фото: freepik.com

Роботу опублікували у журналі European Physical Journal C.

Дослідження зосередилося на так званих epoch functions — функціях, які описують ключові властивості простору-часу. Вони також допомагають визначати ентропію — міру безладу, що зазвичай зростає з плином часу та є основою сучасного розуміння «стріли часу».

У своїй роботі фізики аналізували кілька параметрів, які описують поведінку простору-часу: кривину, деформацію, стискання та викривлення під впливом гравітації. Для цього вони використали математичну модель нестабільної нейтронної зорі — надщільного ядра мертвої зорі, маса якого може перевищувати масу Сонця, хоча його діаметр становить лише кілька десятків кілометрів.

Під час моделювання колапсу такої зорі вчені виявили незвичний ефект: значення epoch functions поступово зменшувалися. Це означає локальне зниження ентропії — процес, який суперечить звичному перебігу часу.

Простіше кажучи, з математичної точки зору система поводилася так, ніби час рухався назад. Дослідники порівнюють це з ситуацією, коли зубна паста сама повертається назад у тюбик — популярний приклад процесу зі «зворотною ентропією».

Читайте також: Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

Автори роботи пояснюють, що це частково пов’язано з так званою гравітаційною ентропією. На відміну від звичайної ентропії, яка прагне розсіювати матерію та енергію, гравітація, навпаки, «стягує» речовину в компактні об’єкти. Саме конфлікт між цими двома типами ентропії може створювати ефекти, де звичний напрямок часу порушується.

Вчені наголошують: це не означає, що людина могла б потрапити в таку область і подорожувати у минуле. Йдеться лише про математичний опис поведінки простору-часу в екстремальних умовах.

На думку авторів, результати допоможуть краще зрозуміти природу гравітації, чорних дір та раннього Всесвіту після Великого вибуху.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені надрукували штучні нейрони, які можуть взаємодіяти з мозком

Вчені перетворили електрику на звук через квантовий пристрій

Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

За матеріалами popularmechanics.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох 08.05.2026

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох
Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA 08.05.2026

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA
Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці 07.05.2026

Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці
На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя 06.05.2026

На Марсі знайдено органічні молекули, пов’язані з наявністю життя
Вчені здійснили прорив у квантових дослідженнях 05.05.2026

Вчені здійснили прорив у квантових дослідженнях
На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари 04.05.2026

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  20:10

Фізики виявили місце у Всесвіті, де час може рухатися назад

 Сьогодні  19:20

НБУ змінив стратегію розвитку кредитування в Україні

 Сьогодні  18:30

Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз

 Сьогодні  17:40

Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт

 Сьогодні  16:50

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

 Сьогодні  16:00

В Україні можуть з’явитися земельні облігації

 Сьогодні  15:10

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.