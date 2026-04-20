Ціна Біткоїна може знову обвалитися: довгостроковий прогноз

20.04.2026 17:40
Микола Деркач

Після того як минулого тижня ціна Біткоїна (BTC) перевищила $78 000, це знову підживило бичачі настрої на крипторинку. Такий рух також спричинив прогнози про те, що Біткоїн повертається до шестизначних рівнів. Але не всі поділяють оптимізм

Криптоаналітик під псевдонімом Behdark спростував бичачі прогнози, заявивши, що ціна криптовалюти спочатку знизиться, перш ніж відновиться.

Наскільки може впасти ціна Біткоїна

Попри зростання, аналітик прогнозує, що ціна Біткоїна з великою ймовірністю спочатку обвалиться. На його думку, бичачі настрої на ринку можуть вводити інвесторів в оману, адже це може бути навмисною стратегією маркет-мейкерів — залучити якомога більше учасників перед новим падінням.

Як пояснює аналітик, базова структура BTC все ще залишається ведмежою, особливо з огляду на те, що актив, ймовірно, формує так званий трикутник або діамагнітний патерн. Останній є складною корекційною моделлю, яка часто супроводжується відновленнями перед подальшим падінням.

В обох випадках ці патерни вказують на високу ймовірність того, що ціна Біткоїна спочатку піде вниз, а вже потім вгору. Відповідно, можуть з’явитися можливості купити криптовалюту дешевше перед подальшим зростанням.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $960 на $337 тис. за дві години

У цьому контексті аналітик визначив ключові рівні, за якими варто стежити інвесторам — саме вони можуть стати найкращими точками для відкриття коротких позицій. Основну увагу слід звернути на два рівні, де «ведмеді» можуть сформувати сильний опір.

Перший — трохи вище $77 000, оскільки ціна наразі стикається зі зниженням імпульсу. Другий — рівень $80 552, де очікується найбільший опір для поточного ралі, що може спровокувати корекційний рух вниз.

Як тільки почнеться падіння, перша зупинка очікується трохи вище $72 800 як рівень підтримки. Далі — $67 885 як сильніша підтримка, але її пробиття може призвести до ще одного падіння приблизно на 10%. Останній ключовий рівень — $67 677, який все ще розташований вище сформованої циклічної підтримки на рівні $60 000.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у криптопортфель Трампа

Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу

Де у світі офіційно заборонено Біткоїн

За матеріалами finbold.com.

Новини по темі
Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик 20.04.2026

Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик
Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу 18.04.2026

Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу
Де у світі офіційно заборонено Біткоїн 17.04.2026

Де у світі офіційно заборонено Біткоїн
Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі 16.04.2026

Біткоїн демонструє бичачу поведінку: що далі
BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні 15.04.2026

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

Вибір редакції
Всі
Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

 Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Останні новини
Сьогодні  21:00

Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s

 Сьогодні  20:20

Космічна аварія поруч: Мала Магелланова Хмара демонструє справжній хаос

 Сьогодні  19:40

Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик

 Сьогодні  18:20

Tether запустила гаманець для стейблкоїнів

 Сьогодні  17:40

Ціна Біткоїна може знову обвалитися: довгостроковий прогноз

 Сьогодні  17:00

Темної матерії не існує: вчені оскаржили базові теорії існування Всесвіту

 Сьогодні  15:40

Скільки кредитів взяли підприємці у 2026 — статистика

 Всі новини
