Ціна Біткоїна може знову обвалитися: довгостроковий прогноз

Після того як минулого тижня ціна Біткоїна (BTC) перевищила $78 000, це знову підживило бичачі настрої на крипторинку. Такий рух також спричинив прогнози про те, що Біткоїн повертається до шестизначних рівнів. Але не всі поділяють оптимізм

Криптоаналітик під псевдонімом Behdark спростував бичачі прогнози, заявивши, що ціна криптовалюти спочатку знизиться, перш ніж відновиться.

Наскільки може впасти ціна Біткоїна

Попри зростання, аналітик прогнозує, що ціна Біткоїна з великою ймовірністю спочатку обвалиться. На його думку, бичачі настрої на ринку можуть вводити інвесторів в оману, адже це може бути навмисною стратегією маркет-мейкерів — залучити якомога більше учасників перед новим падінням.

Як пояснює аналітик, базова структура BTC все ще залишається ведмежою, особливо з огляду на те, що актив, ймовірно, формує так званий трикутник або діамагнітний патерн. Останній є складною корекційною моделлю, яка часто супроводжується відновленнями перед подальшим падінням.

В обох випадках ці патерни вказують на високу ймовірність того, що ціна Біткоїна спочатку піде вниз, а вже потім вгору. Відповідно, можуть з’явитися можливості купити криптовалюту дешевше перед подальшим зростанням.

У цьому контексті аналітик визначив ключові рівні, за якими варто стежити інвесторам — саме вони можуть стати найкращими точками для відкриття коротких позицій. Основну увагу слід звернути на два рівні, де «ведмеді» можуть сформувати сильний опір.

Перший — трохи вище $77 000, оскільки ціна наразі стикається зі зниженням імпульсу. Другий — рівень $80 552, де очікується найбільший опір для поточного ралі, що може спровокувати корекційний рух вниз.

Як тільки почнеться падіння, перша зупинка очікується трохи вище $72 800 як рівень підтримки. Далі — $67 885 як сильніша підтримка, але її пробиття може призвести до ще одного падіння приблизно на 10%. Останній ключовий рівень — $67 677, який все ще розташований вище сформованої циклічної підтримки на рівні $60 000.

За матеріалами finbold.com.