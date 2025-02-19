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Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик

19.02.2025 19:00
Ольга Деркач
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Біткоїн (BTC) залишається у фазі локальної корекції, оскільки ринок реагує на регуляторну невизначеність та макроекономічний тиск

Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик

Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик Фото: unsplash.com

Незважаючи на численні спроби прорватися вище, BTC не зміг набрати обертів. Однак, як зазначає аналітик під псевдонімом RLinda, вихід з цієї консолідації може відродити бичачі настрої, потенційно підштовхнувши Біткоїн до $107 000 в найближчі тижні.

Біткоїн консолідується в вузькому діапазоні між $94 800 і $98 400, і прорив з цієї зони, ймовірно, визначить його наступний великий рух.

Вирішальний поштовх вище $98 400 може змінити ринкові настрої, потенційно підштовхнувши BTC до $100 200, $102 700 і, зрештою, $107 000.

Однак ширший технічний прогноз передбачає, що Біткоїн може спочатку протестувати ліквідність на рівнях $91 000 і $90 000, перш ніж відновити висхідну траєкторію.

З іншого боку, $94 800 залишається критичним рівнем підтримки, і аналітик попереджає, що нездатність утримати цей діапазон може прискорити падіння до $91 300 і далі до $90 000.

Якщо покупці закріпляться на цих нижчих рівнях, Біткоїн може здійснити бичачий розворот, що створить підґрунтя для ралі до нових максимумів.

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Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу також зберігає оптимізм щодо довгострокової траєкторії Біткоїна, підкреслюючи, що бичачий цикл залишається недоторканим, незважаючи на короткострокову консолідацію.

«Я не думаю, що ми увійдемо в ведмежий ринок в цьому році. Ми все ще перебуваємо в бичачому циклі. Ціна в кінцевому підсумку піде вгору, але діапазон здається широким. Особисто я вважаю, що бичачий цикл може продовжитися навіть при падінні на -30% від ATH (наприклад, за 110 тис. до 77 тис.), як це було в минулих циклах», — сказав Кі Янг Джу.

За словами Янг Джу, очікується, що ціновий діапазон Біткоїна залишиться широким, але його загальна тенденція залишається висхідною. Він зазначає, що навіть якщо Біткоїн зазнає 30% корекції від історичного максимуму до $77 000, сценарій, який спостерігався в минулих циклах, не означатиме початок ведмежого ринку.

Натомість, така корекція буде звичайною корекцією в рамках більш широкої бичачої фази, що збереже BTC значно вище історичного максимуму попереднього циклу.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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