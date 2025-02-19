Біткоїн досягне $107 000 в найближчі тижні — криптоаналітик

Біткоїн (BTC) залишається у фазі локальної корекції, оскільки ринок реагує на регуляторну невизначеність та макроекономічний тиск

Незважаючи на численні спроби прорватися вище, BTC не зміг набрати обертів. Однак, як зазначає аналітик під псевдонімом RLinda, вихід з цієї консолідації може відродити бичачі настрої, потенційно підштовхнувши Біткоїн до $107 000 в найближчі тижні.

Біткоїн консолідується в вузькому діапазоні між $94 800 і $98 400, і прорив з цієї зони, ймовірно, визначить його наступний великий рух.

Вирішальний поштовх вище $98 400 може змінити ринкові настрої, потенційно підштовхнувши BTC до $100 200, $102 700 і, зрештою, $107 000.

Однак ширший технічний прогноз передбачає, що Біткоїн може спочатку протестувати ліквідність на рівнях $91 000 і $90 000, перш ніж відновити висхідну траєкторію.

З іншого боку, $94 800 залишається критичним рівнем підтримки, і аналітик попереджає, що нездатність утримати цей діапазон може прискорити падіння до $91 300 і далі до $90 000.

Якщо покупці закріпляться на цих нижчих рівнях, Біткоїн може здійснити бичачий розворот, що створить підґрунтя для ралі до нових максимумів.

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Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу також зберігає оптимізм щодо довгострокової траєкторії Біткоїна, підкреслюючи, що бичачий цикл залишається недоторканим, незважаючи на короткострокову консолідацію.

«Я не думаю, що ми увійдемо в ведмежий ринок в цьому році. Ми все ще перебуваємо в бичачому циклі. Ціна в кінцевому підсумку піде вгору, але діапазон здається широким. Особисто я вважаю, що бичачий цикл може продовжитися навіть при падінні на -30% від ATH (наприклад, за 110 тис. до 77 тис.), як це було в минулих циклах», — сказав Кі Янг Джу.

За словами Янг Джу, очікується, що ціновий діапазон Біткоїна залишиться широким, але його загальна тенденція залишається висхідною. Він зазначає, що навіть якщо Біткоїн зазнає 30% корекції від історичного максимуму до $77 000, сценарій, який спостерігався в минулих циклах, не означатиме початок ведмежого ринку.

Натомість, така корекція буде звичайною корекцією в рамках більш широкої бичачої фази, що збереже BTC значно вище історичного максимуму попереднього циклу.

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Джерело: Finbold.