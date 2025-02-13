Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати

Попри те, що крипторинок повниться ведмежими прогнозами та настроями, багато інвесторів почали скуповувати Біткоїн, немов прислуховуючись до порад Роберта Кійосакі. Деякі аналітики вбачають на графіках патерн «Cup And Handle» (Чашка з ручкою), прогнозуючи початок висхідного тренду монети вже найближчим часом

У своєму детальному аналізі ціни Біткоїна криптоаналітик CobraVanguard з TradingView підкреслює формування класичного патерна «Cup And Handle». Ця технічна модель є добре відомим бичачим індикатором продовження тренду, що сигналізує про можливе наростання імпульсу та наближення сильного зростання ціни.

Цікаво, що на графіку також можна побачити інші важливі технічні сигнали. Зокрема, був виявлений патерн «Висхідний трикутник», який характеризується горизонтальною лінією опору зверху та зростаючою трендовою лінією знизу. Цей патерн також є бичачою формацією, яка часто передує зростанню ціни, сигналізуючи про посилення купівельного тиску.

Говорячи про купівельний тиск, CobraVanguard зазначає, що поява одразу двох бичачих технічних моделей на графіку BTC може бути сигналом для купівлі та утримування (HODL). Зараз ціна Біткоїна знаходиться значно нижче історичних максимумів і торгується на рівні $96 тис., тож майбутнє зростання може зробити цей момент оптимальним для входу в ринок.

Спираючись на ці патерни, аналітик TradingView встановив нову ціль для Біткоїна. Він прогнозує, що провідна криптовалюта досягне $120 тис. вже у найближчі тижні. Це стане новим історичним максимумом, перевищивши попередні рекорди, зафіксовані раніше цього року.

Варто зазначити, що окрім вищезгаданих патернів, CobraVanguard також виявив на графіку гармонічний патерн AB=CD. Цей індикатор вказує на симетрію у русі ціни Bitcoin та сигналізує про потенційний імпульс зростання після завершення моделі.

Хоча аналітик TradingView прогнозує, що актив може досягти $120 000, він також зазначає, що у разі подальшого прориву бичачих формацій можлива ще вища ціль — $124,6 тис.

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Кити масово скуповують BTC

Купівельний тиск на BTC зберігається, оскільки великі гравці (кити) активно скуповують монету під час поточного зниження. Ці великі інвестори відомі своєю стратегічною поведінкою, купуючи активи під час періодів високої волатильності та падіння, а потім продаючи на цінових піках.

Згідно з новими звітами Coinvo у X, великі інвестори масово скуповують біткоїн. Coinvo опублікував графік, який показує різке зростання обсягу монет, що надходить на так звані акумуляційні гаманці. Це свідчить про активні великі покупки, які можуть вплинути на подальше зростання ціни.

Ця поведінка часто передує потенційним зростанням ціни, оскільки накопичення активу підвищує попит. Внаслідок цього Coinvo вказує, що активізація китів може бути додатковим сигналом до купівлі BTC.

Пропри ці позитивні прогнози, деякі аналітики не розділяють оптимізму, зазначаючи, що перед новим зростанням Біткоїн може обвалитися нижче $68 тис.

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За матеріалами bitcoinist.com.