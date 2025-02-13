close-btn
PaySpaceMagazine

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати

13.02.2025 15:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Попри те, що крипторинок повниться ведмежими прогнозами та настроями, багато інвесторів почали скуповувати Біткоїн, немов прислуховуючись до порад Роберта Кійосакі. Деякі аналітики вбачають на графіках патерн «Cup And Handle» (Чашка з ручкою), прогнозуючи початок висхідного тренду монети вже найближчим часом

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати Фото: chatgpt.com, pngwing.com

У своєму детальному аналізі ціни Біткоїна криптоаналітик CobraVanguard з TradingView підкреслює формування класичного патерна «Cup And Handle». Ця технічна модель є добре відомим бичачим індикатором продовження тренду, що сигналізує про можливе наростання імпульсу та наближення сильного зростання ціни.

Цікаво, що на графіку також можна побачити інші важливі технічні сигнали. Зокрема, був виявлений патерн «Висхідний трикутник», який характеризується горизонтальною лінією опору зверху та зростаючою трендовою лінією знизу. Цей патерн також є бичачою формацією, яка часто передує зростанню ціни, сигналізуючи про посилення купівельного тиску.

Говорячи про купівельний тиск, CobraVanguard зазначає, що поява одразу двох бичачих технічних моделей на графіку BTC може бути сигналом для купівлі та утримування (HODL). Зараз ціна Біткоїна знаходиться значно нижче історичних максимумів і торгується на рівні $96 тис., тож майбутнє зростання може зробити цей момент оптимальним для входу в ринок.

Bitcoin

Bitcoin Фото: coinmarketcap.com

Спираючись на ці патерни, аналітик TradingView встановив нову ціль для Біткоїна. Він прогнозує, що провідна криптовалюта досягне $120 тис. вже у найближчі тижні. Це стане новим історичним максимумом, перевищивши попередні рекорди, зафіксовані раніше цього року.

Варто зазначити, що окрім вищезгаданих патернів, CobraVanguard також виявив на графіку гармонічний патерн AB=CD. Цей індикатор вказує на симетрію у русі ціни Bitcoin та сигналізує про потенційний імпульс зростання після завершення моделі.

Хоча аналітик TradingView прогнозує, що актив може досягти $120 000, він також зазначає, що у разі подальшого прориву бичачих формацій можлива ще вища ціль — $124,6 тис.

Цікаве по темі: Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс

Кити масово скуповують BTC

Купівельний тиск на BTC зберігається, оскільки великі гравці (кити) активно скуповують монету під час поточного зниження. Ці великі інвестори відомі своєю стратегічною поведінкою, купуючи активи під час періодів високої волатильності та падіння, а потім продаючи на цінових піках.

Згідно з новими звітами Coinvo у X, великі інвестори масово скуповують біткоїн. Coinvo опублікував графік, який показує різке зростання обсягу монет, що надходить на так звані акумуляційні гаманці. Це свідчить про активні великі покупки, які можуть вплинути на подальше зростання ціни.

Ця поведінка часто передує потенційним зростанням ціни, оскільки накопичення активу підвищує попит. Внаслідок цього Coinvo вказує, що активізація китів може бути додатковим сигналом до купівлі BTC.

Пропри ці позитивні прогнози, деякі аналітики не розділяють оптимізму, зазначаючи, що перед новим зростанням Біткоїн може обвалитися нижче $68 тис.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»

Скільки біткоїнів купив BlackRock у 2025 році

За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни 13.02.2025

Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни
На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик 12.02.2025

На Біткоїн чекає масштабний обвал — аналітик
Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс 09.02.2025

Трамп обвалить Біткоїн до $70 000 — Артур Хейс
Як змінюватиметься ціна Біткоїна — прогноз Standard Chartered 08.02.2025

Як змінюватиметься ціна Біткоїна — прогноз Standard Chartered
Trump Media подала заявку на створення біткоїн-ETF 07.02.2025

Trump Media подала заявку на створення біткоїн-ETF
Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів» 05.02.2025

Біткоїн обвалиться до нуля — «батько фінансів»
Вибір редакції
Всі
Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
ТОП статей 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

 Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
Останні новини
Сьогодні  18:20

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

 Сьогодні  17:40

Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни

 Сьогодні  16:20

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

 Сьогодні  15:40

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати

 Сьогодні  13:00

Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори

 Сьогодні  12:00

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

 Сьогодні  11:00

Які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber