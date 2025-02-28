Ринок криптовалют падає: Біткоїн опустився нижче $79 тис.

Під час азійських торгів у п’ятницю падіння Біткоїна та багатьох альткоїнів посилилося. Провідна монета впала більш ніж на 25% від її історичного максимуму, зафіксованого у листопаді

Загальна капіталізація крипторинку впала на 7,94% і становить $2,62 трлн. При цьому, індекс страху знаходиться на рівні 21, що вказує на стан «екстремального страху» серед інвесторів.

Станом на 12:05 за місцевим часом у Сінгапурі (6:05 ранку в Україні) Біткоїн подешевшав на 5,5% — до $79 627, сягнувши найнижчого рівня з 10 листопада. Падіння відбувалося у межах ширшого розпродажу: Ethereum, друга за капіталізацією криптовалюта у світі, знизився на 7,3%, а дрібніші токени також зазнали втрат.

Станом на момент написання матеріалу ціна Біткоїна коливається на рівні $78,4 тис.

Це падіння підкреслює швидку зміну ситуації на ринку цифрових активів, який процвітав після перемоги Трампа на виборах. Тоді BTC досяг історичного максимуму в $109 241 — 20 січня — у день інавгурації, але відтоді значно знизився через побоювання щодо його конфронтаційної політики та ширші занепокоєння щодо економіки США.

«З огляду на макроекономічне середовище, не дивно, що ми знаходимося там, де є», — зазначив Стефан фон Хеніш, директор з позабіржової торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у криптокомпанії Bitgo Inc. За його словами, трейдери все ще чекають на конкретні кроки від Трампа, якого широко вважають прихильником криптовалют, зокрема щодо можливого накопичення Біткоїна.

Падіння стало частиною ширшого відходу від ризикових активів серед інвесторів в Азії, які продавали акції після останніх заяв Трампа щодо тарифів. Президент США оголосив, що 25% мита на імпорт з Канади та Мексики набудуть чинності з 4 березня, тоді як китайські товари зіткнуться з додатковим 10% збором. Індекс MSCI AC Asia Pacific знизився приблизно на 2%.

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Негативні настрої цього тижня також позначилися на спотових біржових фондах США, пов’язаних із Біткоїном.

Придбання BTC стало популярною «ставкою на Трампа» після виборів у США. Президент неодноразово заявляв, що хоче зробити США «крипто-столицею планети та біткоїн-наддержавою світу», що призвело до активного попиту на Bitcoin після листопадових виборів у надії на реалізацію його обіцянок.

Трейдери тепер змушені замислитися, наскільки глибоко може впасти найбільша у світі криптовалюта. За словами Руслана Лієнхи, директора з ринкової стратегії швейцарсьої криптоплатформи YouHodler, підтримка для Біткоїна знаходиться в районі $70 000, що підтверджується технічним аналізом. Проте він застеріг, що не варто автоматично очікувати такого значного падіння.

«Ми побачимо цей рівень лише у тому випадку, якщо негативні настрої домінуватимуть на фондових ринках», – зазначив Лієнха.

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За останні 24 години Ethereum впав майже на 11%. Станом на момент написання матеріалу друга криптовалюта торгується на рівні $2091. Ринкова капіталізація ETH знизилася на 10,8% до $252 мільярдів.

Solana зазнала ще більшого падіння, втративши понад 11% за останню добу. SOL наразі торгується за $126,29, що більш ніж на 50% нижче від попереднього історичного максимуму $293,31. Ринкова капіталізація Solana знизилася на 11% до $62 млрд.

Слідом за загальним спадом крипторинку XRP впав на 10,5% за останню добу та майже на 25% за тиждень. Токен Ripple Labs наразі торгується на рівні $1,99. Його ринкова капіталізація впала на 10,3% до $115 млрд.

Binance Coin зазнав найменших втрат серед основних токенів — BNB знизився на 7,4% за останні 24 години і торгується на рівні $570,20. За тиждень BNB втратив 12,7%. Його ринкова капіталізація наразі становить $83 млрд, що на 7,3% менше, ніж раніше.

Криптоспільнота також занепокоєна після того, як базована в Дубаї біржа Bybit, друга за розміром у світі після Binance, 21 лютого заявила, що хакери викрали ефір на суму близько $1,5 мільярда.

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Допоміжні матеріали: economictimes.indiatimes.com, crypto.news, coinmarketcap.com.