Скільки українці сплатили податків у 2026 — огляд

ПДФО залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів України та безпосередньо впливає на фінансування громад. У ДПС підбили підсумки надходжень від цього податку за перші місяці 2026 року

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За перші п’ять місяців до бюджету надійшло 282,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (тоді було 238,9 млрд грн).

Регіони – лідери за обсягами сплати:

Київ – 67,5 млрд грн;

Дніпропетровська область – 27,7 млрд грн;

Львівська область – 19,4 млрд грн;

Київська область – 17,6 млрд грн.

ПДФО складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Ставка податку 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.

«Нагадуємо, що платники податку можуть повернути частину сплаченого ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати, скориставшись податковою знижкою. Це право передбачено для платників, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету», — йдеться у повідомленні.

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Редакція PSM7 звертає увагу, що українці можуть повернути частину сплаченого ПДФО через податкову знижку, а документи за витратами 2025 року приймаються до 31 грудня 2026 року.

Як отримати податкову знижку: дізнайтеся за посиланням.

Документи на отримання податкової знижки за витратами 2025 року можна подавати до 31 грудня 2026 року.

Подати декларацію для отримання податкової знижки тепер можна через портал «Дія», детальніше за посиланням.

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