Вчені створили авіаційне паливо з пластикових відходів

Дефіцит пального на тлі війни між Іраном та Ізраїлем змусив деякі країни активніше інвестувати в електрифікацію транспорту. Водночас криза вкотре продемонструвала вразливість авіаційної галузі, яка й досі майже повністю залежить від викопного палива. Авіаперевезення залишаються одним із найскладніших секторів для декарбонізації, адже повноцінної альтернативи традиційному реактивному паливу поки що немає

Дослідники з Китаю повідомили про новий процес, який може одночасно допомогти скоротити вуглецевий слід авіаперельотів та зменшити обсяги пластикових відходів. Розроблена ними двоетапна технологія перетворює пластикове сміття на високоякісне авіаційне паливо ефективніше та дешевше, ніж раніше запропоновані методи.

Попередній аналіз, результати якого опубліковано в журналі Nature Energy, показує, що паливо, виготовлене з пластику, може скоротити викиди вуглекислого газу на 73% порівняно з традиційним реактивним паливом нафтового походження.

Для виробництва використовується полістирол — легкий полімер, більш відомий як пінопласт. Його широко застосовують у пакуванні та теплоізоляції. Водночас цей матеріал вважається одним із найскладніших для переробки через високу вартість процесу та особливості структури. Полістирол часто забруднений, а значна частина його об’єму складається з повітря, що ускладнює сортування та транспортування. Сьогодні переважна більшість таких відходів потрапляє на сміттєзвалища.

Команда науковців з Нанкінського лісотехнічного університету та Університету Цінхуа розробила новий каталізатор, який розщеплює полістирол за високої температури в присутності водню. Процес відбувається безперервно в тандемному реакторі.

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На першому етапі полістирол нагрівають до 460°C у водневому середовищі, що руйнує довгі полімерні ланцюги на коротші фрагменти. На другому етапі ці фрагменти проходять через рутенієвий каталізатор за температури 160°C. У результаті утворюються алкани — енергоємні вуглеводневі сполуки, придатні для використання як авіаційне паливо.

Раніше дослідники вже пропонували інші способи отримання пального з пластикових відходів, зокрема одностадійні низькотемпературні процеси та технології, що використовують сонячну енергію й вуглекислий газ. Нова методика потребує вищих температур, однак забезпечує значно більший вихід продукту, працює швидше та вимагає нижчого тиску. Водночас питання масштабування технології та її економічної ефективності на промисловому рівні поки залишається відкритим.

У дослідженні зазначається, що новий метод дозволяє перетворити 94,8% відходів полістиролу на рідке паливо. За попередніми оцінками, мінімальна собівартість такого продукту становитиме $1-1,80 за кілограм, що робить його конкурентоспроможним порівняно з традиційним авіаційним паливом на основі нафти.

Редакція PSM7 звертає увагу, що запропонована технологія одночасно вирішує дві проблеми — утилізацію важкоперероблюваного пластику та пошук альтернативного авіаційного пального з нижчими викидами CO₂.

Джерело: Цзя Ван та співавтори. Ambient-pressure conversion of plastic waste to jet fuel cycloalkanes by tandem hydropyrolysis and vapour-phase hydrogenation. Nature Energy, 2026.

Нагадаємо, що Китай наближається до одного з найважливіших етапів у розвитку термоядерної енергетики. Країна очікує, що вже у 2027 році її експериментальний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) проведе перший експеримент із самопідтримуваною термоядерною реакцією.

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За матеріалам nature.com; anthropocenemagazine.org.