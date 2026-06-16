close-btn
PaySpaceMagazine

Учені зробили новий прорив у вивченні Сонця

16.06.2026 18:20
Ольга Деркач

Науковці, можливо, наблизилися до розгадки одного з найскладніших явищ космічної погоди. Нове дослідження показало, що Сонце може подавати помітні сигнали про майбутній потужний спалах за кілька годин до його виникнення. Якщо результати підтвердяться в майбутніх роботах, це може значно покращити прогнозування сонячної активності та її впливу на Землю

Учені зробили новий прорив у вивченні Сонця

Фото: magnific.com

Йдеться про спалах класу X9 — один із найпотужніших типів сонячних вивержень. Такі події супроводжуються раптовим вивільненням величезної кількості магнітної енергії та здатні порушувати роботу супутників, систем зв’язку, навігації та навіть енергетичної інфраструктури.

Дослідники отримали унікальну можливість спостерігати за подіями, що передували спалаху, завдяки космічному апарату NASA IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph). На відміну від більшості випадків, коли увага вчених зосереджується на спалаху вже після його початку, цього разу апарат майже п’ять годин безперервно спостерігав за активною областю Сонця ще до виверження.

«Я не очікував побачити те, що знайшов», — зазначив керівник дослідження Луї Сейфріц із Технологічного інституту Нью-Джерсі.

Під час аналізу даних команда відстежувала три ключові характеристики сонячної плазми: її яскравість, швидкість руху та рівень турбулентності. Виявилося, що всі три показники почали стабільно зростати приблизно за три години до початку спалаху.

На думку авторів роботи, це може свідчити про поступове накопичення нестабільності в магнітному полі Сонця. Особливий інтерес викликало те, що зміни не були хаотичними. Дослідники зафіксували регулярні коливання, які повторювалися з інтервалами 7-10 та 18-21 хвилина.

Також читайте: Велетенський астероїд наблизиться до Землі

Такі осциляції спостерігалися поблизу межі зіткнення магнітних полів протилежного напрямку — саме там, де, як вважають науковці, накопичується напруга перед потужними виверженнями.

Причина цих коливань поки залишається невідомою. Вони можуть бути пов’язані з хвилями в атмосфері Сонця або серією дрібних процесів магнітного перез’єднання, які передують великому вибуху.

Ще цікавіші зміни відбулися приблизно за 15-20 хвилин до початку спалаху. Атмосфера Сонця стала значно турбулентнішою, а потоки плазми почали активно рухатися назовні. Дослідники припускають, що саме в цей момент почалося швидке вивільнення магнітної енергії, яке й призвело до спалаху.

Втім, науковці закликають не поспішати з висновками. Дослідження охоплює лише один сонячний спалах, тому поки що зарано говорити про створення системи раннього попередження. Наступний етап роботи передбачає аналіз великої кількості аналогічних подій, щоб з’ясувати, чи повторюються виявлені сигнали регулярно.

Якщо закономірність підтвердиться, майбутні системи прогнозування космічної погоди можуть отримати кілька додаткових годин для попередження про небезпечні сонячні виверження та їхній потенційний вплив на Землю.

Нагадаємо, що Китай наближається до одного з найважливіших етапів у розвитку термоядерної енергетики. Країна очікує, що вже у 2027 році її експериментальний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) проведе перший експеримент із самопідтримуваною термоядерною реакцією.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У центрі Чумацького Шляху ховається чорна діра-монстр — учені

Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше

Вчені вперше зафіксували прихований стан матерії

Джерела: Space, news.online.ua.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Велетенський астероїд наблизиться до Землі 16.06.2026

Велетенський астероїд наблизиться до Землі
У центрі Чумацького Шляху ховається чорна діра-монстр — учені 15.06.2026

У центрі Чумацького Шляху ховається чорна діра-монстр — учені
Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше 15.06.2026

Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше
Вчені вперше зафіксували прихований стан матерії 13.06.2026

Вчені вперше зафіксували прихований стан матерії
Вчені створили систему, що зберігає енергію сонця без батарей 12.06.2026

Вчені створили систему, що зберігає енергію сонця без батарей
Світ наближається до кліматичної межі — учені 11.06.2026

Світ наближається до кліматичної межі — учені

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  19:30

Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering

 Сьогодні  18:20

Учені зробили новий прорив у вивченні Сонця

 Сьогодні  17:10

Visa та OpenAI запускають платежі через ШІ-агентів

 Сьогодні  16:00

Польська компанія придала виробника «Карпатської джерельної»

 Сьогодні  14:50

Велетенський астероїд наблизиться до Землі

 Сьогодні  12:30

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

 Сьогодні  11:20

Роберт Кійосакі спрогнозував ціну золота на 2035 рік

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.