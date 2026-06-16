Учені зробили новий прорив у вивченні Сонця

Науковці, можливо, наблизилися до розгадки одного з найскладніших явищ космічної погоди. Нове дослідження показало, що Сонце може подавати помітні сигнали про майбутній потужний спалах за кілька годин до його виникнення. Якщо результати підтвердяться в майбутніх роботах, це може значно покращити прогнозування сонячної активності та її впливу на Землю

Йдеться про спалах класу X9 — один із найпотужніших типів сонячних вивержень. Такі події супроводжуються раптовим вивільненням величезної кількості магнітної енергії та здатні порушувати роботу супутників, систем зв’язку, навігації та навіть енергетичної інфраструктури.

Дослідники отримали унікальну можливість спостерігати за подіями, що передували спалаху, завдяки космічному апарату NASA IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph). На відміну від більшості випадків, коли увага вчених зосереджується на спалаху вже після його початку, цього разу апарат майже п’ять годин безперервно спостерігав за активною областю Сонця ще до виверження.

«Я не очікував побачити те, що знайшов», — зазначив керівник дослідження Луї Сейфріц із Технологічного інституту Нью-Джерсі.

Під час аналізу даних команда відстежувала три ключові характеристики сонячної плазми: її яскравість, швидкість руху та рівень турбулентності. Виявилося, що всі три показники почали стабільно зростати приблизно за три години до початку спалаху.

На думку авторів роботи, це може свідчити про поступове накопичення нестабільності в магнітному полі Сонця. Особливий інтерес викликало те, що зміни не були хаотичними. Дослідники зафіксували регулярні коливання, які повторювалися з інтервалами 7-10 та 18-21 хвилина.

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Такі осциляції спостерігалися поблизу межі зіткнення магнітних полів протилежного напрямку — саме там, де, як вважають науковці, накопичується напруга перед потужними виверженнями.

Причина цих коливань поки залишається невідомою. Вони можуть бути пов’язані з хвилями в атмосфері Сонця або серією дрібних процесів магнітного перез’єднання, які передують великому вибуху.

Ще цікавіші зміни відбулися приблизно за 15-20 хвилин до початку спалаху. Атмосфера Сонця стала значно турбулентнішою, а потоки плазми почали активно рухатися назовні. Дослідники припускають, що саме в цей момент почалося швидке вивільнення магнітної енергії, яке й призвело до спалаху.

Втім, науковці закликають не поспішати з висновками. Дослідження охоплює лише один сонячний спалах, тому поки що зарано говорити про створення системи раннього попередження. Наступний етап роботи передбачає аналіз великої кількості аналогічних подій, щоб з’ясувати, чи повторюються виявлені сигнали регулярно.

Якщо закономірність підтвердиться, майбутні системи прогнозування космічної погоди можуть отримати кілька додаткових годин для попередження про небезпечні сонячні виверження та їхній потенційний вплив на Землю.

Нагадаємо, що Китай наближається до одного з найважливіших етапів у розвитку термоядерної енергетики. Країна очікує, що вже у 2027 році її експериментальний реактор EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) проведе перший експеримент із самопідтримуваною термоядерною реакцією.

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Джерела: Space, news.online.ua.