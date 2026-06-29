close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України

29.06.2026 13:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг нову пам’ятну монету «30 років Конституції України», присвячену ювілею Основного Закону держави. Презентація відбулася 28 червня під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України у Верховній Раді

НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України

Фото: t.me/nbu_ua

Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року після безперервного засідання Верховної Ради, яке увійшло в історію як Конституційна ніч. Прийняття документа стало одним із ключових етапів становлення незалежної України, закріпивши її статус як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави.

Пам’ятну монету представив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан. За його словами, новий випуск символізує зв’язок між поколіннями та нагадує про значення рішень, ухвалених три десятиліття тому.

«Ця монета — про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів», — зазначив Олексій Шабан.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла. На її аверсі розміщено напис «30 років Основному Закону України», а також ключові етапи розвитку українського конституціоналізму – від Конституції Пилипа Орлика 1710 року до ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.

Читайте також: НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці

На реверсі зображено стилізоване коріння дуба, у якому зашифровано слово «Конституція». За задумом авторів, коріння символізує історичну тяглість і правову спадкоємність української держави, листя – розвиток сучасного суспільства та громадянську відповідальність, жолуді – потенціал майбутнього, а молоді паростки – наступні покоління українців.

Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. Тираж пам’ятного випуску становить до 10 тис. екземплярів.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині Національного банку України, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети давно виконують не лише нумізматичну, а й просвітницьку функцію. Випуск, присвячений 30-річчю Конституції України, акцентує увагу на документі, що визначає засади функціонування держави, права громадян і принципи верховенства права. Такі ініціативи сприяють збереженню історичної пам’яті та популяризації ключових державотворчих подій серед широкої аудиторії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці 28.06.2026

НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці
НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній 27.06.2026

НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній
НБУ оновив правила авторизації фінансових установ 26.06.2026

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ
НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків 26.06.2026

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського 25.06.2026

НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії 24.06.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  14:20

Скільки заробляють співробітники Anthropic

 Сьогодні  13:40

В Україні вперше передали державі арештовану криптовалюту

 Сьогодні  13:00

НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України

 Сьогодні  12:20

Якщо бульбашка ШІ лусне, це буде «кінець» — аналітик

 Сьогодні  11:10

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

 Сьогодні  10:10

Криптотрейдер перетворив $2,3 тис. на $600 тис. за лічені години

 28.06.2026  13:00

Кійосакі визнав, що помилявся щодо золота

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.