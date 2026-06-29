НБУ випустив пам’ятну монету до 30-річчя Конституції України

Національний банк України (НБУ) ввів в обіг нову пам’ятну монету «30 років Конституції України», присвячену ювілею Основного Закону держави. Презентація відбулася 28 червня під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України у Верховній Раді

Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року після безперервного засідання Верховної Ради, яке увійшло в історію як Конституційна ніч. Прийняття документа стало одним із ключових етапів становлення незалежної України, закріпивши її статус як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави.

Пам’ятну монету представив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан. За його словами, новий випуск символізує зв’язок між поколіннями та нагадує про значення рішень, ухвалених три десятиліття тому.

«Ця монета — про зв’язок між поколіннями. Про те, як рішення, ухвалені 30 років тому, продовжують впливати на наше сьогодення. І про те, що сильна держава починається не з гучних слів, а з поваги до закону, до людини та до власних принципів», — зазначив Олексій Шабан.

Пам’ятна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла. На її аверсі розміщено напис «30 років Основному Закону України», а також ключові етапи розвитку українського конституціоналізму – від Конституції Пилипа Орлика 1710 року до ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.

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На реверсі зображено стилізоване коріння дуба, у якому зашифровано слово «Конституція». За задумом авторів, коріння символізує історичну тяглість і правову спадкоємність української держави, листя – розвиток сучасного суспільства та громадянську відповідальність, жолуді – потенціал майбутнього, а молоді паростки – наступні покоління українців.

Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. Тираж пам’ятного випуску становить до 10 тис. екземплярів.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині Національного банку України, а також у банків-дистриб’юторів.

Пам’ятні монети давно виконують не лише нумізматичну, а й просвітницьку функцію. Випуск, присвячений 30-річчю Конституції України, акцентує увагу на документі, що визначає засади функціонування держави, права громадян і принципи верховенства права. Такі ініціативи сприяють збереженню історичної пам’яті та популяризації ключових державотворчих подій серед широкої аудиторії.

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Джерело: НБУ.