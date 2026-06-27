НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній

Нацбанк пропонує актуалізувати порядок інспекційних перевірок та реєстраційні вимоги до колекторських компаній

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів стосовно порядку проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компанії, а також вимог до ділової репутації власників істотної участі в таких компаніях та їх керівників (далі – Проєкт).

У Проєкті пропонується:

гармонізувати вимоги щодо адміністративного провадження за результатами інспекційних перевірок діяльності колекторських компанії;

привести вимоги до ділової репутації фізичних осіб – власників істотної участі в колекторських компаніях або їх керівників у відповідність до тих, що діють на ринках фінансових послуг, зокрема щодо врахування фактів вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та основ національної безпеки України;

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привести вимоги до ділової репутації юридичних осіб – власників істотної участі в колекторських компаніях у відповідність до тих, що діють на ринках фінансових послуг, зокрема щодо врахування фактів проведення операцій на ринках капіталу через недобросовісну емісію.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 10 липня 2026 року за визначеною формою.

У редакції PaySpace Magazine звертають увагу, що гармонізація правил нагляду за колекторськими компаніями з вимогами, які вже діють на інших ринках фінансових послуг, є логічним кроком у розвитку регулювання. Це має посилити контроль за учасниками ринку, підвищити стандарти ведення бізнесу та мінімізувати ризики недобросовісних практик під час врегулювання простроченої заборгованості.

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