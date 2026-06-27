close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній

27.06.2026 10:00
Микола Деркач

Нацбанк пропонує актуалізувати порядок інспекційних перевірок та реєстраційні вимоги до колекторських компаній

НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк пропонує до обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів стосовно порядку проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компанії, а також вимог до ділової репутації власників істотної участі в таких компаніях та їх керівників (далі – Проєкт).

У Проєкті пропонується:

  • гармонізувати вимоги щодо адміністративного провадження за результатами інспекційних перевірок діяльності колекторських компанії;
  • привести вимоги до ділової репутації фізичних осіб – власників істотної участі в колекторських компаніях або їх керівників у відповідність до тих, що діють на ринках фінансових послуг, зокрема щодо врахування фактів вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та основ національної безпеки України;

Читайте також: НБУ оновив правила авторизації фінансових установ

  • привести вимоги до ділової репутації юридичних осіб – власників істотної участі в колекторських компаніях у відповідність до тих, що діють на ринках фінансових послуг, зокрема щодо врахування фактів проведення операцій на ринках капіталу через недобросовісну емісію.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 10 липня 2026 року за визначеною формою.

У редакції PaySpace Magazine звертають увагу, що гармонізація правил нагляду за колекторськими компаніями з вимогами, які вже діють на інших ринках фінансових послуг, є логічним кроком у розвитку регулювання. Це має посилити контроль за учасниками ринку, підвищити стандарти ведення бізнесу та мінімізувати ризики недобросовісних практик під час врегулювання простроченої заборгованості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ оновив правила авторизації фінансових установ 26.06.2026

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ
НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків 26.06.2026

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського 25.06.2026

НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії 24.06.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2026 — аналітика 24.06.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2026 — аналітика
НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн 23.06.2026

НБУ оштрафував Укрпошту на 2,5 млн грн

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  13:00

У «Армія+» запустили бета-тест спрощених переведень військових

 Сьогодні  11:30

Каспійське море може повністю зникнути — науковці

 Сьогодні  10:00

НБУ пропонує оновити правила перевірок колекторських компаній

 26.06.2026  18:40

Хакери викрали близько $3 млн у користувачів Polymarket

 26.06.2026  18:00

Король Чарльз III вперше розкрив суму сплачених податків

 26.06.2026  17:20

Microsoft підвищує ціни на Xbox услід за Apple

 26.06.2026  16:40

XRP може обвалитися нижче $1

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.