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НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

26.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Відповідні зміни набрали чинності 25 червня 2026 року

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Фото: magnific.com/freepik

Згідно з рішенням регулятора, із переліку виключено випуск ОВДП UA4000227490 у зв’язку з його плановим погашенням. Натомість до списку включено новий випуск UA4000239057, перше розміщення якого Міністерство фінансів України провело 9 червня 2026 року.

У Національному банку зазначають, що оновлення переліку спрямоване на підтримку активності банків під час аукціонів Мінфіну з розміщення державних облігацій. Це, своєю чергою, сприяє фінансуванню державного бюджету без використання емісійних джерел.

Наразі банки можуть зараховувати бенчмарк-ОВДП для покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Сам перелік визначає Національний банк із урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Після внесених змін список містить 20 випусків державних цінних паперів, серед яких і новий випуск UA4000239057.

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Відповідні зміни затверджено рішенням Правління НБУ від 24 червня 2026 року №192-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року №752-рш». Документ набрав чинності 25 червня.

Обов’язкові резерви є одним із ключових інструментів монетарної політики центрального банку. Вони передбачають, що банки мають резервувати на кореспондентських рахунках у НБУ визначену частину залучених коштів відповідно до нормативу резервування.

Такий механізм допомагає згладжувати коливання ліквідності банківської системи та обмежувати надлишок вільних коштів на ринку. Водночас можливість покривати частину резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП підвищує ефективність грошово-кредитного регулювання та стимулює попит банків на державні облігації, що дозволяє залучати кошти до бюджету на ринкових засадах без емісійного фінансування.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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