НБУ оновив правила авторизації фінансових установ

Національний банк України (НБУ) оновив вимоги до авторизації надавачів фінансових послуг, а також фінансових платіжних і обмежених платіжних послуг. Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ №69 від 24 червня 2026 року, яка набирає чинності 26 червня

Оновлення стосуються одразу кількох напрямів діяльності фінансового сектору — від оцінки власників установ до вимог щодо ділової репутації, ліцензування та корпоративного управління.

Однією з ключових новацій стало вдосконалення процедури оцінки фінансового або майнового стану учасників і акціонерів фінансових компаній та ломбардів, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу в обсязі до 1%.

Крім того, Національний банк розширив вимоги до фізичних осіб-інвесторів, від яких фінансові установи можуть залучати кошти на умовах субординованого боргу. Також уточнено порядок зміни обсягу ліцензії на надання фінансових послуг та механізм її відкликання.

Значну увагу регулятор приділив питанням прозорості структури власності та ділової репутації. Відтепер перелік ознак небездоганної ділової репутації доповнено новими критеріями. Зокрема, негативною ознакою вважатиметься наявність впливу особи на юридичних осіб, які перебувають під санкціями, або на компанії-резиденти держави-агресора.

Читайте також: НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Також документ запроваджує обмеження щодо тимчасового виконання обов’язків ключових посадових осіб страховиків, надавачів фінансових платіжних послуг, а також об’єднаних і значимих кредитних спілок. Такі обов’язки можна буде виконувати не більше шести місяців поспіль.

Окремий блок змін стосується ломбардів, які мають право здійснювати торгівлю валютними цінностями. Для них встановлено вимогу розробити плани діяльності на 2027–2029 роки та подати їх до Національного банку до 31 грудня 2026 року. Водночас саме ця норма почне діяти лише з 1 січня 2027 року.

Крім цього, НБУ привів авторизаційні вимоги у відповідність до Закону України щодо розвитку фінансової інклюзії, який передбачає вдосконалення регулювання фінансового ринку та розширення доступу до фінансових послуг.

Зміни внесено до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних і обмежених платіжних послуг. Більшість нових норм починають діяти з 26 червня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ пояснив своє рішення щодо Смілянського

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2026 — аналітика

Джерело: НБУ.