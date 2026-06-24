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НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

24.06.2026 12:20
Ольга Деркач

Національний банк України відкликав у ТОВ «ФК «Соліід Груп» (ЄДРПОУ 43450984) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання послуг факторингу, а також надання коштів і банківських металів у кредит. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 22 червня 2026 року

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: НБУ

У травні цього року Національний банк вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки компанії. Під час спроби її здійснення було зафіксовано факт відмови у проведенні перевірки — упродовж першого дня інспекції була відсутня особа, уповноважена представляти інтереси установи.

Подібний сценарій уже неодноразово повторювався на небанківському фінансовому ринку цього року: у випадку з «Сіті Фін Альянс» регулятор також відкликав ліцензію саме через перешкоджання плановій перевірці — у квітні представник компанії так само був відсутній у перший день інспекції.

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Відсутність такої особи унеможливила проведення перевірки, що стало підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії. Це передбачено Законом «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також Положенням про застосування Національним банком коригувальних заходів, заходів раннього втручання та заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг.

Відповідно до статті 56 Закону «Про Національний банк України», адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня доведення їх до відома установи у встановленому порядку. Днем доведення до відома вважається день надсилання поштою.

Після відкликання ліцензії «Соліід Груп» втрачає право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг. Водночас відкликання ліцензії не звільняє компанію від виконання вже взятих зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг — тобто клієнти, які мають з нею чинні угоди, не втрачають права вимагати їх виконання.

На думку редакції, схема з «відсутньою уповноваженою особою» в перший день перевірки стає дедалі поширенішим прийомом серед фінансових компаній, які намагаються уникнути інспекції НБУ — і регулятор послідовно реагує на це найжорсткішим можливим заходом, відкликанням ліцензії, а не попередженням чи штрафом. Це свідчить про те, що НБУ розглядає саме факт перешкоджання нагляду як більш серйозне порушення, ніж навіть змістовні недоліки в діяльності компанії, виявлені під час самої перевірки.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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