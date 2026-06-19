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НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

19.06.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства. Йдеться про ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» (ЄДРПОУ 43105522) та ТОВ «Персональний український лізинг» (ЄДРПОУ 41802323)

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Фото: Magnific/Drazen Zigic

ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» отримало захід впливу за неподання Національному банку в повному обсязі інформації, пояснень, документів і копій документів, запитуваних регулятором. Це порушення пункту 4 частини першої статті 43 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також відповідного пункту Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (постанова № 199 від 29 грудня 2023 року).

Це не перший випадок, коли ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» потрапляє в поле зору регулятора: раніше компанія вже отримувала письмове застереження за порушення Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та Положення про вимоги до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії.

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ТОВ «Персональний український лізинг» отримало захід впливу за неподання Національному банку документів, передбачених пунктом 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію, у зв’язку зі збільшенням у 2025 році розміру статутного капіталу компанії.

Обидві установи зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства: ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» — до 7 липня 2026 року, ТОВ «Персональний український лізинг» — до 13 липня 2026 року. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 червня 2026 року.

Зазначений тип заходу впливу — вимога про усунення порушень — є одним із базових інструментів нагляду НБУ за небанківським фінансовим ринком. Він не передбачає штрафних санкцій, однак зобов’язує компанію виправити недоліки у визначений строк. Якщо вимоги регулятора залишаються невиконаними, НБУ може застосувати більш жорсткі заходи впливу — від штрафів до відкликання ліцензії.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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