НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

Національний банк України (НБУ) застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства. Йдеться про ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» (ЄДРПОУ 43105522) та ТОВ «Персональний український лізинг» (ЄДРПОУ 41802323)

ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» отримало захід впливу за неподання Національному банку в повному обсязі інформації, пояснень, документів і копій документів, запитуваних регулятором. Це порушення пункту 4 частини першої статті 43 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також відповідного пункту Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг (постанова № 199 від 29 грудня 2023 року).

Це не перший випадок, коли ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» потрапляє в поле зору регулятора: раніше компанія вже отримувала письмове застереження за порушення Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та Положення про вимоги до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансової компанії.

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ТОВ «Персональний український лізинг» отримало захід впливу за неподання Національному банку документів, передбачених пунктом 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію, у зв’язку зі збільшенням у 2025 році розміру статутного капіталу компанії.

Обидві установи зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства: ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» — до 7 липня 2026 року, ТОВ «Персональний український лізинг» — до 13 липня 2026 року. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 червня 2026 року.

Зазначений тип заходу впливу — вимога про усунення порушень — є одним із базових інструментів нагляду НБУ за небанківським фінансовим ринком. Він не передбачає штрафних санкцій, однак зобов’язує компанію виправити недоліки у визначений строк. Якщо вимоги регулятора залишаються невиконаними, НБУ може застосувати більш жорсткі заходи впливу — від штрафів до відкликання ліцензії.

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Джерело: НБУ.