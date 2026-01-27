close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

27.01.2026 16:00
Микола Деркач

Нацбанк України відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

ТОВ «Українська Металургійна Компанія.» відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 січня 2026 року.

ТОВ «Фінансова Компанія «Платіжний Центр» відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: факторинг, фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Читайте також: НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 23 січня 2026 року.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «УМК.» та ТОВ «ФК «Платіжний Центр» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, що НБУ актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками 27.01.2026

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками
НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності 24.01.2026

НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності
НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній 23.01.2026

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній
Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ 21.01.2026

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 19.01.2026

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

 Сьогодні  14:50

Ринок срібла лихоманить: капіталізація стрибнула на $2 трлн за добу

 Сьогодні  12:30

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

 Сьогодні  11:20

Apple представила нове покоління AirTag

 Сьогодні  10:10

Скільки «податку на Google» надійшло до держбюджету у 2025 — Податкова

 26.01.2026  21:00

Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.