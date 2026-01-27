НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

Нацбанк України відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

ТОВ «Українська Металургійна Компанія.» відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 січня 2026 року.

ТОВ «Фінансова Компанія «Платіжний Центр» відкликано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: факторинг, фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 23 січня 2026 року.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ «УМК.» та ТОВ «ФК «Платіжний Центр» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

