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НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній

09.07.2026 15:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до шести фінансових компаній за результатами наглядової роботи. Регулятор виніс три письмові застереження, двом установам висунув вимоги щодо усунення порушень, а ще в однієї компанії відкликав ліцензію на здійснення діяльності. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 липня 2026 року

НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній

Фото: НБУ

Письмові застереження отримали ТОВ «Профіт Файненс», ТОВ «Девелоп Фінанс» та ТОВ «ІН-Фактор». Як пояснили в НБУ, під час нагляду було виявлено недоліки в їхній діяльності та порушення вимог щодо складання й подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також норм, які регулюють систему корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній.

Регулятор зобов’язав ці компанії усунути виявлені порушення та недоліки у строки, визначені в письмових застереженнях.

Крім того, Національний банк висунув вимоги про усунення порушень до ТОВ «ФК «Гроувей»» та ТОВ «Статус Капітал Плюс». Причиною стало неподання у встановлені законодавством строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Обидві компанії мають привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та усунути порушення до 28 липня 2026 року.

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Найсуворіший захід впливу Національний банк застосував до ТОВ «Лізингова Компанія «Атон-ХХІ”». Регулятор відкликав у компанії ліцензію на діяльність фінансової компанії через повторне порушення вимог нормативно-правових актів НБУ, які регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

У Національному банку наголошують, що застосовані заходи є частиною системи нагляду за небанківським фінансовим ринком та спрямовані на забезпечення прозорості роботи фінансових установ, дотримання вимог законодавства і захисту прав споживачів фінансових послуг.

Останні рішення НБУ свідчать про послідовне посилення контролю за небанківським фінансовим сектором. Регулятор дедалі частіше реагує не лише на грубі порушення ліцензійних умов, а й на недотримання вимог щодо звітності та корпоративного управління. Такий підхід має стимулювати фінансові компанії своєчасно виконувати регуляторні вимоги, адже навіть формальні порушення можуть стати підставою для застосування санкцій, а у випадку систематичних порушень — і для втрати ліцензії.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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