НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до шести фінансових компаній за результатами наглядової роботи. Регулятор виніс три письмові застереження, двом установам висунув вимоги щодо усунення порушень, а ще в однієї компанії відкликав ліцензію на здійснення діяльності. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 липня 2026 року

Письмові застереження отримали ТОВ «Профіт Файненс», ТОВ «Девелоп Фінанс» та ТОВ «ІН-Фактор». Як пояснили в НБУ, під час нагляду було виявлено недоліки в їхній діяльності та порушення вимог щодо складання й подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також норм, які регулюють систему корпоративного управління та внутрішнього контролю фінансових компаній.

Регулятор зобов’язав ці компанії усунути виявлені порушення та недоліки у строки, визначені в письмових застереженнях.

Крім того, Національний банк висунув вимоги про усунення порушень до ТОВ «ФК «Гроувей»» та ТОВ «Статус Капітал Плюс». Причиною стало неподання у встановлені законодавством строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Обидві компанії мають привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства та усунути порушення до 28 липня 2026 року.

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Найсуворіший захід впливу Національний банк застосував до ТОВ «Лізингова Компанія «Атон-ХХІ”». Регулятор відкликав у компанії ліцензію на діяльність фінансової компанії через повторне порушення вимог нормативно-правових актів НБУ, які регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

У Національному банку наголошують, що застосовані заходи є частиною системи нагляду за небанківським фінансовим ринком та спрямовані на забезпечення прозорості роботи фінансових установ, дотримання вимог законодавства і захисту прав споживачів фінансових послуг.

Останні рішення НБУ свідчать про послідовне посилення контролю за небанківським фінансовим сектором. Регулятор дедалі частіше реагує не лише на грубі порушення ліцензійних умов, а й на недотримання вимог щодо звітності та корпоративного управління. Такий підхід має стимулювати фінансові компанії своєчасно виконувати регуляторні вимоги, адже навіть формальні порушення можуть стати підставою для застосування санкцій, а у випадку систематичних порушень — і для втрати ліцензії.

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Джерело: НБУ.