Скільки коштів уряд залучив від розміщення ОВДП від початку війни — звіт НБУ

Із початку 2026 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 240 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – більше ніж 2 266 млрд грн (2,3 трлн грн)

Про це йдеться у матеріалі Нацбанку.

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня – червня 2026 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 204 799,5 млн грн, $452,0 млн та €294,9 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 180 535,0 млн грн, $650,0 млн та €188,8 млн.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 червня 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1 686 915,2 млн грн (1,7 трлн грн), $11 243,3 млн ($11,2 млрд) та €3 542,1 млн (€3,5 млрд), а на погашення за ОВДП спрямував 1 175 689,2 млн грн, $12 145,3 млн та €3 110,3 млн.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та НБУ. Зокрема, у 2025 році НБУ створив умови для проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу. Це збільшило можливості Міністерства фінансів України здійснювати активні операції для управління внутрішнім боргом.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила 16,15% річних у гривні та 3,20% річних в євро, ОВДП, номіновані в доларах США, у червні не розміщувалися.

Станом на 1 липня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1154,6 млрд грн в еквіваленті.

Структура портфеля за валютами випуску:

1 070 609,1 млн грн;

1 124,7 млн дол. США;

657,8 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 150,0 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

90 820,0 млн грн;

1 083,4 млн дол. США;

207,8 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 17,8 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

16 663,1 млн грн;

12,8 млн дол. США;

10,0 млн євро.

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Детальна статистика депозитарію НБУ станом на 1 липня 2026 року стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах ( з урахуванням аукціонів, проведених 30 червня 2026 року)

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Станом на 1 липня 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 89,1 млрд грн в еквіваленті порівняно із 114,1 млрд грн в еквіваленті рік тому.

Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

63 244,0 млн грн, або 26,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

330,8 млн дол. США, або 16,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

216,7 млн євро, або 21,9 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 01 липня 2026 року становив 101,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 76,6 млрд грн в еквіваленті станом на 01 липня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

49 977,8 млн грн, або 21,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

965,9 млн дол. США, або 49,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;

170,2 млн євро, або 17,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня 2026 року становить 6 029,7 млн грн, 11,0 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в червні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 30 650 млн грн.

Детальнішу статистику щодо військових облігацій розміщено за посиланням. Дані в таблиці наведені за номінально-амортизаційною вартістю.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Довідково

Національний банк 22 березня 2022 року розпочав щотижневу публікацію статистики депозитарію НБУ щодо військових облігацій. Із початку 2023 року Національний банк перейшов на щомісячну публікацію відповідних релізів станом на перше число місяця. Переглянути попередні дані можна за тегом військові ОВДП.

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