Кого та на скільки оштрафував НБУ у червні 2026

Нацбанк у червні 2026 року застосував до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в червні 2026 року застосував до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «ПУМБ» — штраф у розмірі 10 000 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) та/або пункту 2 постанови Правління НБУ від 5 вересня 2023 року № 110 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі – Постанова № 110). Порушення полягало в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк» – штраф у розмірі 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

АТ «Таскомбанк» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

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АТ «Універсал Банк» – письмове застереження за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 2 Постанови № 110 у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ТОВ «Ай Ломбард» — штраф у розмірі 4 096 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог абзацу першого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також установа отримала ще один штраф у розмірі 100 000 грн за порушення вимог частини другої статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту) у частині умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені, зокрема, у пункті 26 розділу IV Положення № 1, що полягає в нездійсненні інкасації залишків валютних цінностей у касі структурного підрозділу установи.

Компанія також отримала два письмові застереження.

Редакція PSM звертає увагу, що штрафи та письмові застереження, які застосовує НБУ, не означають втрату банком чи фінансовою установою ліцензії, однак свідчать про виявлені регулятором порушення вимог фінансового моніторингу або валютного законодавства та необхідність їх усунення.

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