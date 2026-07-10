Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову

Директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку з 9 липня 2026 року призначено Тараса Токарчука

Про це повідомила пресслужба НБУ.

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

реалізація стратегії монетарної політики та рішень щодо інструментів монетарної політики, які застосовує Національний банк;

підготовка макроекономічного прогнозу за основними секторами, розроблення та супроводження системи прогнозних моделей;

аналіз державної економічної політики, а також розвитку монетарного, реального, фіскального, зовнішнього секторів та міжнародної економіки;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комітету з монетарної політики;

організація та координація дослідницької роботи в Національному банку, координація фундаментальних і прикладних досліджень у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, методів моделювання та прогнозування.

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Департамент монетарної політики та економічного аналізу належить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Володимир Лепушинський.

«Розроблення рішень з монетарної політики, макроекономічний аналіз, прогнозування та дослідження є основою якісного виконання ключового мандата Національного банку України із забезпечення цінової стабільності. Очікую, що Тарас Токарчук, маючи багаторічний досвід роботи в НБУ, включно з періодом запровадження інфляційного таргетування в Україні та утриманням стабільності в умовах повномасштабної війни, а також високі аналітичні й управлінські навички та глибоке розуміння монетарних процесів, забезпечить ефективну роботу департаменту та його подальший розвиток», – прокоментував Володимир Лепушинський.

Редакція PSM звертає увагу, що Департамент монетарної політики та економічного аналізу є одним із ключових структурних підрозділів НБУ, адже саме він готує макроекономічні прогнози та аналітичні матеріали, на основі яких ухвалюються рішення щодо облікової ставки та інших інструментів монетарної політики.

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