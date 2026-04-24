OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива

OpenAI презентувала нову модель GPT-5.5, яку в компанії називають найрозумнішою та найінтуїтивнішою у використанні на сьогодні. За задумом розробників, це ще один крок до принципово нового підходу до роботи за комп’ютером — коли складні завдання можна делегувати штучному інтелекту (ШІ/AI) без детального контролю кожного етапу

Лише місяць тому OpenAI випустила GPT-5.4, однак нова версія вже демонструє суттєві покращення. GPT-5.5 ефективно виконує завдання з написання та налагодження коду, проводить онлайн-дослідження, створює таблиці й документи та може працювати одразу з кількома інструментами.

У компанії підкреслюють, що модель здатна самостійно справлятися зі складними багатокомпонентними задачами.

«Замість того щоб ретельно контролювати кожен крок, ви можете дати GPT-5.5 складне, багатокомпонентне завдання й довірити їй планування, використання інструментів, перевірку результатів, орієнтацію в умовах невизначеності та безперервне виконання роботи», — зазначають в OpenAI.

Окремо наголошується на безпеці: GPT-5.5 отримала найсильніший набір захисних механізмів серед усіх моделей компанії. Також вона споживає значно менше токенів під час виконання завдань у Codex, що може зробити її ефективнішою для розробників.

Розгортання GPT-5.5 розпочалося з 23 квітня. Модель стала доступною для користувачів тарифів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise, а також у середовищі Codex. Версія GPT-5.5 Pro з’явиться для клієнтів Pro, Business та Enterprise.

Випуск новинки відбувається на тлі загострення конкуренції між OpenAI та Anthropic. Обидві компанії активно розвивають AI-рішення для програмування та корпоративного сегмента. Нещодавно Anthropic представила модель Claude Opus 4.7 та анонсувала Mythos Preview — непублічну систему з фокусом на кібербезпеку. У відповідь OpenAI випустила GPT-5.4-Cyber, орієнтовану на виявлення вразливостей.

Крім того, OpenAI переглядає свою стратегію розвитку, скорочуючи другорядні проєкти на користь напрямів із більшим потенціалом доходу, зокрема інструментів для бізнесу та розробників.

Запуск GPT-5.5 також збігається з важливою подією для компанії: вже 27 квітня має розпочатися судовий процес між Ілоном Маском та керівництвом OpenAI — Семом Альтманом і Грегом Брокманом.

Таким чином, нова модель стає не лише технологічним оновленням, а й частиною ширшої боротьби за лідерство на ринку штучного інтелекту.

Джерело: The Verge.