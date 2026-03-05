close-btn
Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд

05.03.2026 11:40
Ольга Деркач

Мережа супермаркетів Сільпо підбила фінансові підсумки 2025 року зі зростанням виторгу на 14%. Сукупний дохід ритейлера досяг 106 млрд грн — уперше в історії компанії показник перевищив позначку в 100 млрд грн

Фото: freepik.com

Чистий прибуток основної юридичної особи мережі — Сільпо-Фуд — за рік різко зріс і становив 1 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році компанія заробила 154 млн грн, тобто нинішній результат майже у шість разів перевищив торішній.

Станом на кінець 2025 року Сільпо керував мережею з 312 супермаркетів у 78 містах України. Протягом року ритейлер розширив присутність, відкривши вісім нових магазинів.

Частина нових супермаркетів отримала незвичні дизайнерські концепції. У Києві відкрили магазин у стилі Re-Use, де в оформленні використано повторно перероблені матеріали, а ще один столичний супермаркет виконано у вигляді лабіринту. У Буковелі з’явився магазин, стилістика якого натхненна фільмом «Тіні забутих предків». У Чернігові відкрили супермаркет із дизайном у формі гарбуза. В Ірпені, у торговому центрі Retail Park, новий магазин оформлено в стилі азулежу — традиційної португальської керамічної плитки. Ще один супермаркет у Рівному створено за концепцією, що відсилає до традиційних ремесел Полісся.

Цікаве по темі: Сільпо може вийти на ринок Польщі

Водночас рік не минув без втрат для мережі. У Харкові один із супермаркетів зазнав значних пошкоджень унаслідок російського обстрілу в ніч на 19 листопада. Через удар у приміщенні обвалився дах, а частина будівлі була зруйнована. Також у липні постраждав супермаркет Сільпо біля станції метро Лукʼянівська у Києві. Попри пошкодження, столичний магазин доволі швидко відновив роботу.

У 2025 році компанія також запустила кілька нових напрямів. Зокрема, у мережі з’явилася власна винна марка Winetruck, а також стартував продаж біологічно активних добавок.

Новий напрям Сільпо Хелс отримав широкий асортимент, який розподілили на шість основних категорій: засоби для травлення та детоксу, продукти для спорту й краси, підтримка імунітету, товари для вагітних і дітей, біохакінг і рослинні добавки, а також продукти на основі грибів та CBD.

Джерело: Forbes.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
