close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego

27.02.2026 11:50
Ольга Деркач

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego запрацює в Україні. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні» (реєстр. №0363)

В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego

Фото: freepik.com

Документ створює правові підстави для роботи польського банку розвитку на території України. Проте йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Верховної Ради.

Угода передбачає можливість надання фінансової та технічної допомоги Уряду України, а також державним і приватним установам та організаціям. Зокрема йдеться про позики та інші фінансові інструменти, підтримку експорту, гранти та гарантії для реалізації проєктів з відновлення та розвитку України.

Очікується, що реалізація Угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для проєктів економічного розвитку.

Читайте також: Українцям масово блокують рахунки: що далі

У пресрелізі також зазначається, що ухвалення Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

Раніше Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув проєкт Закону №0363 на засіданні 3 лютого 2026 року та рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу та в цілому.

Нагадаємо, що Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року. Прибуток до оподаткування становив понад 19 млрд грн. Основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки.

Раніше ми писали, скільки коштів на банківських рахунках українців. Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 612,9 млрд грн, що приблизно на 234,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР оновила список потенційно небезпечних інвестпроєктів

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025 26.02.2026

Названо, скільки заробив Ощадбанк у 2025
Українцям масово блокують рахунки: що далі 25.02.2026

Українцям масово блокують рахунки: що далі
Скільки коштів на банківських рахунках українців 25.02.2026

Скільки коштів на банківських рахунках українців
НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки 20.02.2026

НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки
Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів 18.02.2026

Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів
Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ 17.02.2026

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:10

Google представив Nano Banana 2

 Сьогодні  13:30

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Сьогодні  12:40

Учені розповіли, як загине Всесвіт

 Сьогодні  11:50

В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego

 Сьогодні  11:00

Як змінилася фінансова поведінка українців: планування витрат та небанківські кредити

 Сьогодні  10:10

МВФ затвердив нову програму фінансування для України

 Сьогодні  10:00

Хто найшвидше видає кредит онлайн в Україні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.