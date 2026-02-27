В Україні зʼявиться польський Bank Gospodarstwa Krajowego

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego запрацює в Україні. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні» (реєстр. №0363)

Документ створює правові підстави для роботи польського банку розвитку на території України. Проте йдеться в пресрелізі на офіційному сайті Верховної Ради.

Угода передбачає можливість надання фінансової та технічної допомоги Уряду України, а також державним і приватним установам та організаціям. Зокрема йдеться про позики та інші фінансові інструменти, підтримку експорту, гранти та гарантії для реалізації проєктів з відновлення та розвитку України.

Очікується, що реалізація Угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для проєктів економічного розвитку.

У пресрелізі також зазначається, що ухвалення Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

Раніше Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглянув проєкт Закону №0363 на засіданні 3 лютого 2026 року та рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу та в цілому.

Нагадаємо, що Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року. Прибуток до оподаткування становив понад 19 млрд грн. Основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки.

Раніше ми писали, скільки коштів на банківських рахунках українців. Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 612,9 млрд грн, що приблизно на 234,6 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року.

