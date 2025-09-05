close-btn
Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

05.09.2025 17:30
Ольга Деркач

Український маркетплейс для пошуку та доставки медичних препаратів Liki24.com оголосив про вихід на ринок Великої Британії

Фото: freepik.com

Це перший ринок компанії поза межами Євросоюзу. За місяць роботи Британія вже увійшла до 4 найкращих європейських ринків за доходами, написав засновник платформи Антон Авринський у Facebook.

«Британія — це зрілий ринок електронної комерції, наш перший за межами ЄС та один з найбільших у світі. Попит також очевидний, — пише Авринський. — Деякі з наших перших користувачів вже розмістили по 5 замовлень і більше кожен. Авіадоставка, яка доставляє замовлення протягом 1-2 днів, також надзвичайно популярна. Здається, що люди у Великій Британії все ще хочуть кращого доступу до товарів для здоровʼя».

Він подякував команді компанії, додав, що вона швидко діяла, впоралася з багатьма питаннями, а також інтегрувалася з місцевими та міжнародними чемпіонами, такими як UPS.

«Я працюю з неймовірними колегами», — додав Авринський.

Нагадаємо, що українська мережа косметики ISEI вийшла на кіпрський ринок, відкривши свій перший магазин у місті Ларнака. Кіпрські споживачі рідше обирають бюджетні товари, тож асортимент магазину на Кіпрі здебільшого складається з продукції середнього та преміального рівнів, зазначають у компанії.

Раніше ми писали, що український мед під торговою маркою BEEHIVE вийшов на ринок Норвегії та з’явився на полицях супермаркетів Ekomarket Norge. На сьогодні BEEHIVE експортує 98% своєї продукції до близько 30 країн світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія та США.

