Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

Український маркетплейс для пошуку та доставки медичних препаратів Liki24.com оголосив про вихід на ринок Великої Британії

Це перший ринок компанії поза межами Євросоюзу. За місяць роботи Британія вже увійшла до 4 найкращих європейських ринків за доходами, написав засновник платформи Антон Авринський у Facebook.

«Британія — це зрілий ринок електронної комерції, наш перший за межами ЄС та один з найбільших у світі. Попит також очевидний, — пише Авринський. — Деякі з наших перших користувачів вже розмістили по 5 замовлень і більше кожен. Авіадоставка, яка доставляє замовлення протягом 1-2 днів, також надзвичайно популярна. Здається, що люди у Великій Британії все ще хочуть кращого доступу до товарів для здоровʼя».

Цікаве по темі: Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Індії

Він подякував команді компанії, додав, що вона швидко діяла, впоралася з багатьма питаннями, а також інтегрувалася з місцевими та міжнародними чемпіонами, такими як UPS.

«Я працюю з неймовірними колегами», — додав Авринський.

Нагадаємо, що українська мережа косметики ISEI вийшла на кіпрський ринок, відкривши свій перший магазин у місті Ларнака. Кіпрські споживачі рідше обирають бюджетні товари, тож асортимент магазину на Кіпрі здебільшого складається з продукції середнього та преміального рівнів, зазначають у компанії.

Раніше ми писали, що український мед під торговою маркою BEEHIVE вийшов на ринок Норвегії та з’явився на полицях супермаркетів Ekomarket Norge. На сьогодні BEEHIVE експортує 98% своєї продукції до близько 30 країн світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія та США.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

OpenAI планує виробляти власні ШІ-чипи для ChatGPT