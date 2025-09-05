close-btn
Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

05.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Rakuten Viber представив власну рекламну платформу Ads Manager, створену спеціально для українських малих і середніх рекламодавців та агентств. Новий інструмент дає змогу самостійно планувати, запускати та керувати рекламними кампаніями у Viber з мінімальним бюджетом від $100

Фото: chatgpt.com

Завдяки сервісу бізнес отримує можливість у режимі реального часу перевіряти різні рекламні формати й одразу відстежувати їхню ефективність.

Запуск кампанії передбачає кілька простих кроків: підключення до платформи, вибір пакета відповідно до бізнес-цілей, налаштування цільової аудиторії за географією та демографією, визначення термінів і бюджету, після чого можна запускати рекламу. Сервіс працює як для українських компаній, так і для бізнесів, що прагнуть охопити користувачів у різних країнах.

Ads Manager побудований на базі технології Adslot і дозволяє розміщувати рекламні повідомлення на різних екранах застосунку Viber. Рекламодавці можуть користуватися готовими пакетами, покращувати видимість своїх кампаній та залучати нових клієнтів за допомогою мобільних форматів.

Цікаве по темі: Viber інтегрував ШІ від Microsoft

Комерційна директорка Rakuten Viber Крістіна Констадаке назвала Ads Manager «наступним кроком у стратегії розвитку Viber як супзастосунку для бізнесу». За її словами, після успішного пілотного тестування компанія вирішила запустити платформу саме в Україні, щоб зробити рекламні інструменти доступними для малого бізнесу.

До цього часу великі бренди активно використовували корпоративні рішення Viber для бізнесу, а малі компанії обмежувалися бізнес-профілями для спілкування з клієнтами. Тепер же вони отримали і власні можливості для реклами.

Для перших користувачів діє спеціальна пропозиція: знижка 15% на перші кампанії за промокодом WelcomePromo, який доступний до 31 жовтня.

Вихід Ads Manager підкреслює глобальну тенденцію великих платформ створювати власні рекламні екосистеми. Для українського ринку це означає нові перспективи для малого та середнього бізнесу, який зможе швидко перевіряти гіпотези та залучати клієнтів у цифрових каналах.

Джерело: dev.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
