Apple може випустити новий бюджетний MacBook

Бюджетний MacBook, про який давно ходять чутки, все ще можуть представити у першій половині 2026 року. Apple нібито готує модель, щоб напряму конкурувати з Chromebook

За чутками, компанія випустить MacBook не з чипом серії M, а з процесором «класу iPhone». І що більше з’являється прогнозів, то наполегливішими стають розмови, що запуск відбудеться вже цього року.

Що пише Марк Гурман

Найсвіжіший сигнал надійшов у неділю, 8 лютого, з розсилки Power On Марка Гурмана для Bloomberg. Він стверджує, що цей MacBook стане головною Mac-новинкою на початку 2026 року.

Втім, Гурман майже не додає нових деталей і переказує попередні твердження. Час запуску він також не уточнює, окрім того, що йдеться про перші шість місяців року.

Він згадує, що релізи MacBook Pro прив’язані до циклу виходу macOS 26.3, який триває до березня. Також у планах є ще один запуск продукту на початок місяця, але який саме — не уточнюється.

Яким може бути пристрій і навіщо він Apple

У підсумку Гурман повторює: очікується 13-дюймовий дисплей і «чип рівня iPhone».

Задум має дві цілі. Перша — напряму вийти на бюджетний сегмент ноутбуків Windows і Chromebook. Друга — стати «входом» у екосистему Mac для людей, які хочуть перейти на Mac, але їх відлякує преміальне ціноутворення Apple.

Читайте також: Apple представила нове покоління AirTag

Чутки про ціну та компроміси

Недільний матеріал Гурмана загалом не додає багато до попередніх історій. Зокрема, 5 лютого з’являвся прогноз про реліз навесні та ціну близько $699–$750. Також стверджувалося, що ноутбук отримає чип A18 Pro — і теоретично може бути продуктивнішим за M1.

Водночас скепсис щодо «виклику Chromebook» за такими цінами залишається. Навіть базовому iPad складно конкурувати в освіті, коли в масових закупівлях для навчальних закладів «залізо» може коштувати від $250.

Прогнози щодо постачань цієї моделі свідчать, що у 2026 році Apple може замовити у своїх виробничих партнерів від 5 до 8 млн пристроїв.

Щоб втримати бюджетний рівень, Apple може піти на здешевлення конструкції: менше портів USB-C, лише 8 GB оперативної пам’яті та простіший дисплей.

Чи піде компанія на всі ці кроки — поки що незрозуміло.

За матеріалами appleinsider.com.