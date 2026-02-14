close-btn
PaySpaceMagazine

Apple може випустити новий бюджетний MacBook

14.02.2026 10:00
Микола Деркач

Бюджетний MacBook, про який давно ходять чутки, все ще можуть представити у першій половині 2026 року. Apple нібито готує модель, щоб напряму конкурувати з Chromebook

Apple може випустити новий бюджетний MacBook

Фото: chatgpt.com

За чутками, компанія випустить MacBook не з чипом серії M, а з процесором «класу iPhone». І що більше з’являється прогнозів, то наполегливішими стають розмови, що запуск відбудеться вже цього року.

Що пише Марк Гурман

Найсвіжіший сигнал надійшов у неділю, 8 лютого, з розсилки Power On Марка Гурмана для Bloomberg. Він стверджує, що цей MacBook стане головною Mac-новинкою на початку 2026 року.

Втім, Гурман майже не додає нових деталей і переказує попередні твердження. Час запуску він також не уточнює, окрім того, що йдеться про перші шість місяців року.

Він згадує, що релізи MacBook Pro прив’язані до циклу виходу macOS 26.3, який триває до березня. Також у планах є ще один запуск продукту на початок місяця, але який саме — не уточнюється.

Яким може бути пристрій і навіщо він Apple

У підсумку Гурман повторює: очікується 13-дюймовий дисплей і «чип рівня iPhone».

Задум має дві цілі. Перша — напряму вийти на бюджетний сегмент ноутбуків Windows і Chromebook. Друга — стати «входом» у екосистему Mac для людей, які хочуть перейти на Mac, але їх відлякує преміальне ціноутворення Apple.

Читайте також: Apple представила нове покоління AirTag

Чутки про ціну та компроміси

Недільний матеріал Гурмана загалом не додає багато до попередніх історій. Зокрема, 5 лютого з’являвся прогноз про реліз навесні та ціну близько $699–$750. Також стверджувалося, що ноутбук отримає чип A18 Pro — і теоретично може бути продуктивнішим за M1.

Водночас скепсис щодо «виклику Chromebook» за такими цінами залишається. Навіть базовому iPad складно конкурувати в освіті, коли в масових закупівлях для навчальних закладів «залізо» може коштувати від $250.

Прогнози щодо постачань цієї моделі свідчать, що у 2026 році Apple може замовити у своїх виробничих партнерів від 5 до 8 млн пристроїв.

Щоб втримати бюджетний рівень, Apple може піти на здешевлення конструкції: менше портів USB-C, лише 8 GB оперативної пам’яті та простіший дисплей.

Чи піде компанія на всі ці кроки — поки що незрозуміло.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон

За матеріалами appleinsider.com.

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Apple представила нове покоління AirTag 27.01.2026

Apple представила нове покоління AirTag
Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg 26.01.2026

Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg
Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять 16.12.2025

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять
Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон 28.11.2025

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон
Apple переносить паспорти користувачів у Wallet 19.11.2025

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet
Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri 06.11.2025

Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri
Вибір редакції
Всі
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Останні новини
Сьогодні  13:00

Біткоїн більше не цифрове золото — Deutsche Bank

 Сьогодні  11:30

У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих

 Сьогодні  10:00

Apple може випустити новий бюджетний MacBook

 13.02.2026  18:20

Як відреагує XRP на подання заявки на ETF від BlackRock

 13.02.2026  17:10

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

 13.02.2026  16:00

Де зберігають гроші найбагатші вкладники України

 13.02.2026  14:50

Standard Chartered знизив прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.