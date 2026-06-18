Скільки готівки зберігають українці за межами банків

Станом на 1 січня 2026 року в обігу поза банківською системою перебувало ₴926,3 млрд готівки. За словами голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, це майже чверть усієї грошової маси країни та суттєво перевищує показники розвинених економік

Про це він написав у колонці для Українських новин.

«Станом на 1 січня цього року поза банками українці тримають майже трильйон гривень готівкою, і це без урахування валюти», — зазначив він.

За даними Національного банку України, загальний обсяг грошової маси (агрегат М2) на початок року становив близько ₴4,02 трлн. Таким чином частка готівки в обігу досягла приблизно 23%.

Пронін звернув увагу, що для розвинених країн нормальним вважається рівень готівки в межах 5-15% від загальної грошової маси. На його думку, високий показник в Україні свідчить про накопичені проблеми з довірою до фінансових та державних інституцій.

Автор пояснює, що звичка зберігати гроші «під подушкою» формувалася десятиліттями під впливом фінансових криз, банкрутств банків, девальвацій, валютних обмежень і війни. Водночас значна частина готівкових заощаджень має легальне походження — від офіційних доходів, підприємницької діяльності, продажу майна та грошових переказів трудових мігрантів.

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На думку Проніна, велика частка готівки поза банківською системою обмежує ресурси для кредитування та інвестицій, що негативно впливає на темпи економічного зростання. Вирішити проблему, за його словами, можна не через посилення контролю, а шляхом підвищення довіри до держави, захисту права власності, боротьби з корупцією та розвитку прозорих інструментів інвестування.

Редакція PSM7 звертає увагу, що обсяг готівки поза банками майже дорівнює річним видаткам державного бюджету на окремі ключові напрямки. Такий показник демонструє, наскільки важливим для економіки залишається питання довіри до фінансової системи та інвестиційних інструментів в Україні.

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