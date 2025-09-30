close-btn
Українська IT-компанія Holywater вийшла на іспаномовний ринок

30.09.2025 21:00
Ольга Деркач

Українська продуктова IT-компанія Holywater, яка створила застосунок для вертикальних серіалів MyDrama, оголосила про вихід на іспаномовний ринок

Фото: freepik.com

Для цього вона уклала партнерство з місцевою продакшн-студією Elefantec Global, відомою тим, що виробляла контент для стримінгових сервісів Amazon Prime Video та Paramount. У межах співпраці сторони планують спільно випустити до 70 нових вертикальних серіалів. Про це повідомили засновники стартапу Анатолій Кас’янов і Богдан Несвіт у коментарі Forbes.

За словами Несвіта, Elefantec Global відповідає за продакшн та глибоку експертизу роботи з іспаномовною аудиторією, а Holywater надає дистрибуційну платформу для поширення контенту.

Кас’янов наголошує, що іспаномовні країни, США та Латинська Америка належать до найбільших ринків споживання відео, однак для успішної експансії необхідна локальна експертиза, якою і забезпечує партнер.

У планах компаній — запуск до 70 серіалів у 2025–2026 роках. Середній бюджет одного проєкту коливатиметься від $80 000 до $140 000.

Цікаве по темі: Український каршеринг Getmancar вийшов на ринок Катару

Ринок вертикального відео для іспаномовної аудиторії щороку становить близько $2 млрд, а його потенційна база користувачів сягає 290 млн людей. У межах цієї співпраці компанія очікує залучити близько 10 млн активних користувачів щомісяця, що відповідає приблизно 5% від загальної потенційної аудиторії.

Holywater позиціонує себе як продуктову компанію з охопленням понад 50 млн користувачів. Її екосистема включає платформу ШІ-генерованих серіалів My Muse та книжковий сервіс My Passion, орієнтований на романтичну літературу.

Застосунок MyDrama з’явився у портфелі Holywater навесні 2024 року. Це вертикальна стримінгова платформа, де вже представлено понад 70 серіалів у жанрах романтики, драми, комедії та трилеру. Сервіс сьогодні налічує 6,8 млн активних користувачів на місяць, а окремі серіали збирають до 20 млн переглядів.

