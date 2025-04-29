Українська компанія виходить на ринок Бразилії

Українська компанія з розробки та виробництва систем безпеки Ajax Systems виходить на ринок Бразилії

Компанія будує власну локальну команду на чолі з регіональним керівником з продажу Едуардо Феліксом. У Бразилії буде доступна продукція Ajax для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також комфорту і автоматизації, йдеться в пресрелізі на сайті компанії.

«Ajax Systems відкриває нову сторінку міжнародного розвитку, виходячи на ринок Бразилії. Ми бачимо значний потенціал у таких ключових галузях, як телекомунікації, житлова безпека, банківський сектор та роздрібна торгівля. Ми прагнемо представити наші передові рішення з безпеки та встановити нові галузеві стандарти — так, як ми це зробили в інших країнах. Наша мета — тісна співпраця з локальними партнерами для впровадження технологій, що відповідають сучасним викликам безпеки на бразильському ринку», — заявив Дієґо Ді Джузеппе, директор кластера у Південній Європі та Латинській Америці в Ajax Systems.

Бразильський ринок електронної безпеки у 2023 році зріс на 13,75%, до понад 12 млрд реалів (приблизно 85,1 млрд грн). На 2024 рік прогнозується зростання на 18,5% завдяки розвитку інтегрованих рішень та домашньої автоматизації. Уже 54% продуктів мають функції ШІ, і ринок продовжуватиме зростати щонайменше до 2025 року.

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«Моя місія — ефективно керувати розвитком Ajax Systems у Бразилії через побудову стратегічних партнерств, розуміння унікальних особливостей місцевого ринку та надання рішень, які дійсно змінюють життя людей на краще. Ми поєднаємо інновації, міцні відносини та довгострокове бачення, щоб зробити Ajax еталоном безпеки у країні», — сказав Едуардо Фелікс, регіональний керівник з продажу у Бразилії в Ajax Systems.

Ajax Systems — технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві систем безпеки. Компанія розробляє комплексні рішення для захисту житлових і комерційних об’єктів. У портфоліо Ajax — 180 дротових і бездротових пристроїв для захисту від вторгнень, відеоспостереження, пожежної безпеки, комфорту та автоматизації. Продукти компанії використовуються в 187 країнах.

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