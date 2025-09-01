close-btn
Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025

01.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Якщо минулого літа країна жила в умовах масових відключень світла, то цього року Україна змогла не лише покрити внутрішні потреби, а й заробити майже €90 млн на продажі електрики за кордон

Фото: unsplash.com, freepik.com

Forbes розповів, які компанії стали лідерами та чому цього року вдалося заробити.

Чому експорт став можливим

За словами колишньої в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ситуація змінилася завдяки кільком факторам:

  • відновленню пошкодженої генерації та відсутності масштабних обстрілів;
  • поверненню в серпні в роботу двох енергоблоків АЕС, що додали системі понад 2000 МВт;
  • відносно прохолодному літу — споживання в країні знизилось, адже кондиціонери не навантажували мережу, а сонячна генерація працювала на максимумі.

За січень–липень Україна експортувала електроенергії на €80 млн, тоді як імпортувала — на €194 млн.

Хто експортував найбільше

У топ-5 найбільших експортерів увійшли одразу дві компанії з енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вони забезпечили майже половину поставок:

  • ДТЕК Західенерго — 33% експорту;
  • D.TRADING — 11%.

Цікаве по темі: Скільки компаній заборгували зарплату працівникам — Опендатабот

Разом на них припадає 44% усього експорту.

У компанії заявили, що наступний етап розвитку — розширення продуктової лінійки для клієнтів та активніші довгострокові аукціони. Це має дозволити ДТЕК збільшити власну частку на ринку.

Частка державних гравців

До п’ятірки найбільших експортерів увійшли і три держкомпанії:

  • Енергоатом — 18%;
  • Укргідроенерго — 18%;
  • державний енерготрейдер ЕКУ, створений під час війни, — 3%.

Таким чином, ринок експорту нині поділений між приватним гігантом ДТЕК і ключовими державними гравцями.

Раніше ми писали, хто з українських компаній заробив найбільше за II квартал 2025. За другий квартал 2025 року звітність подали 60 980 компаній. Декілька з них отримали прибутки понад 100 млрд грн, ще вісім — близько 50 млрд. Багато з лідерів — державні підприємства.

