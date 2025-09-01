Які компанії експортували найбільше електроенергії у 2025

Якщо минулого літа країна жила в умовах масових відключень світла, то цього року Україна змогла не лише покрити внутрішні потреби, а й заробити майже €90 млн на продажі електрики за кордон

Forbes розповів, які компанії стали лідерами та чому цього року вдалося заробити.

Чому експорт став можливим

За словами колишньої в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ситуація змінилася завдяки кільком факторам:

відновленню пошкодженої генерації та відсутності масштабних обстрілів;

поверненню в серпні в роботу двох енергоблоків АЕС, що додали системі понад 2000 МВт;

відносно прохолодному літу — споживання в країні знизилось, адже кондиціонери не навантажували мережу, а сонячна генерація працювала на максимумі.

За січень–липень Україна експортувала електроенергії на €80 млн, тоді як імпортувала — на €194 млн.

Хто експортував найбільше

У топ-5 найбільших експортерів увійшли одразу дві компанії з енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вони забезпечили майже половину поставок:

ДТЕК Західенерго — 33% експорту;

Разом на них припадає 44% усього експорту.

У компанії заявили, що наступний етап розвитку — розширення продуктової лінійки для клієнтів та активніші довгострокові аукціони. Це має дозволити ДТЕК збільшити власну частку на ринку.

Частка державних гравців

До п’ятірки найбільших експортерів увійшли і три держкомпанії:

Енергоатом — 18%;

Укргідроенерго — 18%;

державний енерготрейдер ЕКУ, створений під час війни, — 3%.

Таким чином, ринок експорту нині поділений між приватним гігантом ДТЕК і ключовими державними гравцями.

Раніше ми писали, хто з українських компаній заробив найбільше за II квартал 2025. За другий квартал 2025 року звітність подали 60 980 компаній. Декілька з них отримали прибутки понад 100 млрд грн, ще вісім — близько 50 млрд. Багато з лідерів — державні підприємства.

