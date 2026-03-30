Співвласник Сільпо купує мережу магазинів

Ольга Деркач

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт» отримати контроль над ТОВ «Недлес», яке управляє мережею магазинів «Бадьорий»

Інформація про це оприлюднена у повідомленні регулятора.

У комітеті зазначили, що ПАТ «ЗНВКІФ «Бенефіт»» отримало офіційний дозвіл на встановлення контролю над ТОВ «Недлес».

Згідно з даними YouControl, частка у розмірі 40,2% у ПАТ «ЗНВКІФ «Бенефіт» належить Володимиру Костельману, який є співвласником Fozzy Group. До цієї групи входять, зокрема, торговельні мережі «Сільпо» та «Фора».

Що відомо про ТОВ «Недлес»

Компанія ТОВ «Недлес» володіє мережею продуктових магазинів «Бадьорий». За інформацією Опендатабот, саме на цю юридичну особу оформлена відповідна торгова марка.

Мережу було створено у 2017 році. За підсумками 2025 року дохід компанії досяг майже 2,8 млрд грн.

Відповідно до даних YouControl, власниками бізнесу є Віталій Мірошніков із часткою 68,75% та Ігор Прохоренко, якому належить 31,25%.

Нагадаємо, що власник Сільпо купив у Польщі франшизу глобального ритейлера. Українська Fozzy Group, одна з найбільших торговельних груп країни, разом із польським управлінцем Мацеєм Гавронським заснувала у Польщі спільну компанію IDKFA IDCLIP. Компанія стала офіційним франчайзі французького гіганта роздрібної торгівлі Carrefour. Перший магазин під цим брендом уже відкрився в Познані. У структурі власності IDKFA IDCLIP основну частку — 90% — контролює Fozzy Holdings Limited, решта 10% належать Гавронському.

Раніше ми писали, що мережа супермаркетів «Сільпо» оголосила про старт нового напряму під назвою «Сільпо Хелс». В його межах компанія розширює пропозицію й починає продавати біологічно активні добавки (БАД) одразу у 28 торгових точках.

Джерела: АМКУ, AIN.

