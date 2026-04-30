Якою буде облікова ставка у травні — НБУ

30.04.2026 17:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) залишив облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати стабільність валютного ринку, привабливість гривневих інструментів та контроль інфляційних очікувань. Регулятор зазначає, що за потреби готовий застосувати додаткові заходи для стримування цінового тиску

Після періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними причинами стали наслідки атак росії на енергетику, подорожчання пального через загострення на Близькому Сході, а також ефекти від попереднього послаблення гривні та швидшого зростання зарплат. У березні інфляція прискорилася до 7,9% р/р, а базова — до 7,1%, перевищивши очікування НБУ.

За прогнозом регулятора, у найближчі місяці інфляція залишатиметься поблизу поточного рівня, але у другому півріччі може зрости до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з підвищенням витрат бізнесу, насамперед через дорожчі енергоресурси. Водночас уже з 2027 року інфляція повернеться до стійкого зниження і наприкінці року сповільниться до 6,5%, а у 2028 році досягне цілі 5%.

Економічна активність на початку 2026 року ослабла. Через енергетичні проблеми, холодну зиму та затримки міжнародної допомоги зростання реального ВВП у I кварталі сповільнилося до 0,2% р/р. У результаті НБУ погіршив прогноз зростання економіки на 2026 рік до 1,3%. Водночас у 2027–2028 роках очікується прискорення до 2,8–3,7% на тлі відновлення енергосистеми, інвестицій та споживчого попиту.

Суттєву роль у підтримці економіки відіграватиме міжнародна допомога. У 2026 році її обсяг може перевищити $53 млрд, що дозволить фінансувати бюджетний дефіцит і зберігати міжнародні резерви на рівні $60–67 млрд.

Ключовим ризиком для економіки залишається війна. Атаки на інфраструктуру вже призвели до перебоїв у енергопостачанні та зростання витрат бізнесу. Додатковий вплив можуть мати затримки зовнішнього фінансування, дефіцит робочої сили та розвиток подій на Близькому Сході.

НБУ очікує, що облікова ставка залишатиметься на рівні 15% щонайменше до II кварталу 2027 року, що має допомогти повернути інфляцію до цільового рівня та забезпечити макрофінансову стабільність.

Джерело: НБУ.

