НБУ відновлює плату за послуги BankID

29.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Національний банк України відновлює тарифи в Системі BankID. Із 24 червня 2026 року платними знову стануть послуги для комерційних учасників, зокрема підключення до системи та оброблення успішних ідентифікацій користувачів

НБУ відновлює плату за послуги BankID

Фото: freepik.com

Рішення ухвалене для підтримки подальшого розвитку інфраструктури BankID та покриття витрат на її супроводження. У НБУ наголошують, що зміни не зачіпають кінцевих користувачів — фізичних осіб, для них сервіс залишиться безплатним.

Кого стосуються нові тарифи

Оновлена тарифна політика поширюється виключно на комерційних абонентів — банки та інші юридичні особи, які надають платні послуги з використанням BankID.

Водночас безплатний доступ збережуть організації, що використовують систему лише для некомерційних сервісів. Йдеться про державні установи, заклади освіти публічного права, громадські організації та інші подібні інституції.

Які тарифи запроваджують

Для комерційних учасників встановлено такі ставки (без урахування ПДВ):

  • підключення абонента-ідентифікатора — 18 000 грн;
  • підключення надавача послуг або надавача зі спеціальним статусом — 14 000 грн;
  • підключення додаткового абонентського вузла — 10 000 грн;
  • підключення додаткового порталу послуг — 10 000 грн;
  • оброблення одного успішного підтвердження дистанційної ідентифікації — 0,25 грн.

Плату за кожну успішну ідентифікацію сплачуватимуть обидві сторони взаємодії — як надавач послуг, так і абонент-ідентифікатор.

Чому це важливо

Система BankID НБУ є ключовим інструментом для дистанційної ідентифікації користувачів в Україні. Вона використовується для доступу до фінансових, державних та інших онлайн-сервісів.

Відновлення тарифів сигналізує про перехід системи до більш сталої моделі фінансування. Це дозволить НБУ підтримувати її технічний розвиток, масштабування та безпеку на належному рівні.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 24 квітня 2026 року №45.

Джерело: НБУ.

