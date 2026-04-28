НБУ випустив нову пам’ятну монету

28.04.2026 19:30
Микола Деркач

Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену відродженню природи у Чорнобильській зоні відчуження — символом серії став зубр, який повернувся на ці території після десятиліть зникнення

Фото: НБУ, freepik.com

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Життя завжди знаходить собі дорогу, навіть тоді, коли здається, що відновлення неможливе, — йдеться у повідомленні регулятора. — Це вкотре підтверджує флора та фауна Чорнобиля. Сьогодні зона відчуження – це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки. Кожному з них ми присвятили пам’ятну монету, яка увійшла до серії «Флора і фауна України». І тепер завершуємо цей монетний ряд новою пам’ятною монетою «Чорнобиль. Відродження. Зубр».

Зубр – велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще в 1980 році. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство він несподівано повернувся. Уперше його помітили в Чорнобильській зоні у 2012 році і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження.

На жаль, міжнародний проєкт із відновлення їхньої популяції, запланований на 2022 рік, поки не вдалося реалізувати через повномасштабне вторгнення. Але незважаючи на це, природа не здається.

«Тож наша монета, як нагадування про силу життя», — наголосили в НБУ.

Як виглядає пам’ятна монета?

Номінал пам’ятної монети 5 гривень.

На аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі – стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, ведмедя бурого, лося, зубра, рисі, коня Пржевальського та лелеки чорного.

На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк).

  • Художник – Наталія Фандікова.
  • Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.
  • Тираж – 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірному пакованні).

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

