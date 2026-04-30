НБУ відкликав ліцензії у двох ломбардів

30.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність ломбарду з правом надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів двом установам. Рішення ухвалено на підставі поданих ними заяв

Йдеться про такі компанії:

  • ПТ «Діла Ломбард» (ЄДРПОУ 30839335);
  • ТОВ «Міський ломбард» (ЄДРПОУ 36357696).

Після відкликання ліцензій обидві установи також виключили з Державного реєстру фінансових установ. Це передбачено пунктом 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 зі змінами.

Виключення з реєстру означає, що компанії більше не мають права надавати фінансові послуги у відповідному сегменті.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ відновлює тарифи в Системі BankID. Із 24 червня 2026 року платними знову стануть послуги для комерційних учасників, зокрема підключення до системи та оброблення успішних ідентифікацій користувачів.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні 2026 року зменшилася на дві установи – до 759. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60.

Крім того, Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену відродженню природи у Чорнобильській зоні відчуження — символом серії став зубр, який повернувся на ці території після десятиліть зникнення. Зубр – велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще в 1980 році. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство він несподівано повернувся. Уперше його помітили в Чорнобильській зоні у 2012 році і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження.

Джерело: НБУ.

