НБУ виключив колектора з реєстру

Національний банк України виключив із реєстру колекторських компаній ТОВ «Колекторська компанія «Безпека Фінанс». Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 квітня 2026 року
Йдеться про компанію з кодом ЄДРПОУ 44956368, яка відтепер втратила статус учасника офіційного ринку колекторських послуг. Відповідно, вона більше не має права надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами від імені інших осіб.
Що означає виключення з реєстру
Реєстр колекторських компаній — це перелік установ, які відповідають вимогам Національного банку та можуть легально працювати з проблемною заборгованістю фізичних осіб. Виключення з нього фактично означає заборону на здійснення такої діяльності.
Регулятор наголошує: лише компанії, внесені до цього реєстру, мають право взаємодіяти з боржниками в інтересах кредиторів. Будь-яка діяльність поза цим переліком вважається незаконною.
Контроль за ринком колекторських послуг
Національний банк продовжує посилювати нагляд за небанківським фінансовим сектором, зокрема за колекторськими компаніями. Такі рішення є частиною політики очищення ринку від учасників, які не відповідають встановленим вимогам або порушують правила роботи з боржниками.
Окрему увагу регулятор приділяє захисту прав споживачів фінансових послуг. Саме тому діяльність колекторів чітко регламентується, а їхня присутність у реєстрі є обов’язковою умовою для роботи.
Виключення компанії «Безпека Фінанс» свідчить про подальше впорядкування ринку та контроль за дотриманням законодавства у сфері стягнення заборгованості.
Джерело: НБУ.