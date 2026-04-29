НБУ виключив колектора з реєстру

29.04.2026 20:00
Ольга Деркач

Національний банк України виключив із реєстру колекторських компаній ТОВ «Колекторська компанія «Безпека Фінанс». Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 квітня 2026 року

Фото: bank.gov.ua

Йдеться про компанію з кодом ЄДРПОУ 44956368, яка відтепер втратила статус учасника офіційного ринку колекторських послуг. Відповідно, вона більше не має права надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами від імені інших осіб.

Що означає виключення з реєстру

Реєстр колекторських компаній — це перелік установ, які відповідають вимогам Національного банку та можуть легально працювати з проблемною заборгованістю фізичних осіб. Виключення з нього фактично означає заборону на здійснення такої діяльності.

Регулятор наголошує: лише компанії, внесені до цього реєстру, мають право взаємодіяти з боржниками в інтересах кредиторів. Будь-яка діяльність поза цим переліком вважається незаконною.

Контроль за ринком колекторських послуг

Національний банк продовжує посилювати нагляд за небанківським фінансовим сектором, зокрема за колекторськими компаніями. Такі рішення є частиною політики очищення ринку від учасників, які не відповідають встановленим вимогам або порушують правила роботи з боржниками.

Окрему увагу регулятор приділяє захисту прав споживачів фінансових послуг. Саме тому діяльність колекторів чітко регламентується, а їхня присутність у реєстрі є обов’язковою умовою для роботи.

Виключення компанії «Безпека Фінанс» свідчить про подальше впорядкування ринку та контроль за дотриманням законодавства у сфері стягнення заборгованості.

Нагадаємо, що Нацбанк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену відродженню природи у Чорнобильській зоні відчуження — символом серії став зубр, який повернувся на ці території після десятиліть зникнення.

Джерело: НБУ.

