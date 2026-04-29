Озоновий шар Землі може відновлюватись, але є нюанс

Озоновий шар Землі відновлюється повільніше, ніж очікувалося, через приховані викиди промислових хімікатів. Нове дослідження показує: проблема може відтермінувати повне відновлення атмосфери на кілька років

Йдеться про речовини, що руйнують озоновий шар, але досі дозволені для використання у виробництві як сировина. Вважалося, що в атмосферу потрапляє лише близько 0,5% таких речовин. Однак нові вимірювання показали значно вищі показники — у середньому близько 3,6%, а для деяких хімікатів навіть більше.

Ці витоки вже впливають на швидкість відновлення озонового шару. Якщо поточна ситуація збережеться, повернення до рівня 1980 року може відкластися приблизно на сім років — до 2073 року.

Дослідники наголошують: проблема пов’язана не з масовим використанням заборонених речовин, а саме з винятком у Монреальському протоколі, який дозволяє їх застосування як сировини.

Саме цей виняток тепер називають «слабким місцем» системи глобального захисту озонового шару.

Науковці закликають переглянути підхід до використання таких хімікатів — або зменшити витоки, або повністю відмовитися від них.

Попри це, експерти вважають, що ситуацію можна виправити. Хімічна промисловість має достатньо альтернатив і досвід швидкої адаптації.

Монреальський протокол, який діє з 1987 року, вже довів свою ефективність і залишається одним із найуспішніших екологічних договорів у світі.

Тепер його учасникам доведеться вирішити нову проблему — як закрити прогалину, що непомітно гальмує відновлення атмосфери.

За матеріалами scitechdaily.com.