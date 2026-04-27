NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця

NASA планує використати рій дронів MoonFall для дослідження південного полюса Місяця та підготовки до майбутніх місій у межах оновленої програми Artemis. Особливий акцент — на вивченні важкодоступних і малодосліджених ділянок, зокрема «темної» сторони супутника

Минулого місяця очільник NASA Джаред Айзекман оголосив про масштабне перезавантаження місячної стратегії агентства. Йдеться про серію швидких роботизованих місій, які мають дослідити поверхню, провести експерименти та підготувати інфраструктуру перед поверненням астронавтів у 2028 році.

Одним із ключових елементів цієї стратегії став проєкт MoonFall — система «стрибаючих» дронів, які працюватимуть на південному полюсі Місяця. Запит на пропозиції для його реалізації NASA оприлюднила одразу під час заходу Ignition.

Рій дронів і технології з Марса

Проєкт очолює Рей Бейкер із Лабораторії реактивного руху NASA (JPL). За його словами, планується запуск чотирьох дронів, кожен з яких зможе дослідити до 50 км поверхні.

Кожен апарат отримає по 10 камер і наукових інструментів — загалом 40 пристроїв для збору даних. Отримані зображення об’єднають у детальну карту місячного рельєфу, що допоможе обрати місця для висадки екіпажів Artemis і розгортання бази.

Технологічно MoonFall спирається на досвід марсіанського гелікоптера Ingenuity, який здійснив 72 польоти. Як і у випадку з ним, дрони використовуватимуть комерційну електроніку та автономні системи навігації. Під час посадки кожен апарат самостійно оцінюватиме рельєф і обиратиме найбезпечнішу ділянку.

Швидкий запуск і співпраця з індустрією

Реалізація MoonFall відбувається у швидкому темпі. До червня NASA планує обрати ключових партнерів із приватного сектору. Уже цього року мають пройти перші випробування навігаційних і керуючих систем, а інтеграція апаратів запланована на кінець літа 2027 року. Запуск місії очікується у 2028-му.

Вартість проєкту поки не розголошується, але в NASA наголошують на активному залученні комерційних компаній для зниження витрат.

Дрони планують розгортати ще під час спуску до поверхні Місяця, що дозволить уникнути складних і дорогих посадкових модулів. Такий підхід має зменшити ризики й зробити місію ефективнішою.

У NASA впевнені, що зможуть реалізувати проєкт у визначені строки — і зробити важливий крок до освоєння найменш досліджених ділянок Місяця.

За матеріалами space.com.