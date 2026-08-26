НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

Національний банк України оновив річний план виїзних перевірок банків та небанківських фінансових установ на 2026 рік. Перевірки стосуються дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавств

Як повідомили в НБУ, зміни мають технічний характер та стосуються лише найменування однієї небанківської установи. Кількість запланованих перевірок, строки їх проведення та інші положення плану залишилися без змін.

Зокрема, у документі оновили назву ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» на ТОВ «Платіжна установа «Фінекспрес». Код компанії за ЄДРПОУ — 39706018 — залишився незмінним.

Таким чином, Національний банк не додавав нових учасників фінансового ринку до переліку та не переглядав графік запланованих на 2026 рік перевірок.

Що перевірятиме НБУ

Регулятор проводить виїзний нагляд, зокрема, за тим, як банки та небанківські установи виконують вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, оцінювання ризиків, виявлення підозрілих фінансових операцій та виконання інших вимог системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Окремими напрямами нагляду є дотримання валютного законодавства та вимог щодо реалізації спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів — санкцій.

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На сайті регулятора доступні окремі документи для різних сегментів фінансового ринку. Зокрема, оприлюднений план перевірок банків на 2026 рік, а також актуальний план перевірок небанківських установ з урахуванням внесених змін.

У НБУ наголосили, що всі інші положення затвердженого раніше плану залишаються чинними.

Зміни до річного плану регулятор публікує відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за виконанням санкційного законодавства. Документ затверджений постановою Правління НБУ №90 від 30 червня 2020 року та діє з урахуванням подальших змін.

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Джерело: НБУ.