close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

26.08.2026 10:10
Микола Деркач

Національний банк України оновив річний план виїзних перевірок банків та небанківських фінансових установ на 2026 рік. Перевірки стосуються дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавств

НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, зміни мають технічний характер та стосуються лише найменування однієї небанківської установи. Кількість запланованих перевірок, строки їх проведення та інші положення плану залишилися без змін.

Зокрема, у документі оновили назву ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» на ТОВ «Платіжна установа «Фінекспрес». Код компанії за ЄДРПОУ — 39706018 — залишився незмінним.

Таким чином, Національний банк не додавав нових учасників фінансового ринку до переліку та не переглядав графік запланованих на 2026 рік перевірок.

Що перевірятиме НБУ

Регулятор проводить виїзний нагляд, зокрема, за тим, як банки та небанківські установи виконують вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, оцінювання ризиків, виявлення підозрілих фінансових операцій та виконання інших вимог системи протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Окремими напрямами нагляду є дотримання валютного законодавства та вимог щодо реалізації спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів — санкцій.

Також читайте: НБУ випустив унікальну срібну монету до 35-річчя Незалежності України

На сайті регулятора доступні окремі документи для різних сегментів фінансового ринку. Зокрема, оприлюднений план перевірок банків на 2026 рік, а також актуальний план перевірок небанківських установ з урахуванням внесених змін.

У НБУ наголосили, що всі інші положення затвердженого раніше плану залишаються чинними.

Зміни до річного плану регулятор публікує відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за виконанням санкційного законодавства. Документ затверджений постановою Правління НБУ №90 від 30 червня 2020 року та діє з урахуванням подальших змін.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ застосував заходи впливу до фінкомпанії 25.08.2026

НБУ застосував заходи впливу до фінкомпанії
НБУ випустив унікальну срібну монету до 35-річчя Незалежності України 25.08.2026

НБУ випустив унікальну срібну монету до 35-річчя Незалежності України
НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінустановам 24.08.2026

НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінустановам
НБУ відкликав ліцензії у трьох кредитних спілок 21.08.2026

НБУ відкликав ліцензії у трьох кредитних спілок
Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради 21.08.2026

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради
НБУ оновив вимоги для колекторських компаній 21.08.2026

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

Вибір редакції
Всі
Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

 Ставки інтерчейнджу та строки: що вимагає ЄС, а що Україна визначає сама
ТОП статей 24.08.2026

Ставки інтерчейнджу та строки: що вимагає ЄС, а що Україна визначає сама

 Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради
ТОП статей 21.08.2026

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  10:10

НБУ оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік: що змінилося

 25.08.2026  20:00

Скільки в Україні безробітних: названо ключові проблеми ринку праці

 25.08.2026  19:00

Київстар запустив eSIM для подорожей: які умови та ціна

 25.08.2026  18:30

Вчені створили їстівне печиво з пластикових відходів

 25.08.2026  17:30

Українці можуть отримати компенсацію за втрату роботи через Дію

 25.08.2026  17:00

Coinbase запустила продаж токенізованих акцій

 25.08.2026  16:30

Google запустив безоплатний курс зі створення застосунків через ШІ

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.