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НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення санкційних вимог

27.08.2026 13:00
Микола Деркач

Національний банк України застосував захід впливу до ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» через неналежне виконання вимог санкційного законодавства. Компанія отримала письмове застереження

НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення санкційних вимог

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, порушення стосується виконання вимог Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, затвердженого постановою Правління Нацбанку №65 від 11 травня 2023 року.

Зокрема, регулятор встановив, що внутрішні документи ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс», які мають регулювати порядок виконання санкційних обмежень, не містили окремих процедур, прямо передбачених нормативними вимогами НБУ.

Іншими словами, йдеться не про сам факт проведення забороненої операції, а про недоліки у внутрішній системі контролю та документації установи. За правилами Національного банку, учасники фінансового та платіжного ринку повинні мати чітко визначені внутрішні механізми для виконання санкцій, перевірки відповідних обмежень і реагування на них.

Рішення про застосування письмового застереження Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 25 серпня 2026 року.

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Письмове застереження належить до заходів впливу, які НБУ може застосовувати до піднаглядних установ у разі виявлення порушень. Воно фактично означає вимогу усунути недоліки та привести внутрішні процедури у відповідність до чинного законодавства і нормативних актів регулятора.

Санкційне регулювання останніми роками стало окремим напрямом контролю для учасників фінансового ринку. Від установ вимагається не лише формально враховувати чинні санкційні списки, а й мати прописані внутрішні правила, відповідальних осіб та алгоритми дій у випадках, коли клієнт, операція або контрагент підпадають під обмеження.

На думку редакції PSM, цей кейс показує, що для фінансових і платіжних компаній санкційний комплаєнс дедалі більше стає питанням не формальності, а якості внутрішнього контролю. Навіть за відсутності публічно зафіксованої забороненої операції недопрацьовані процедури можуть стати підставою для реакції регулятора, а отже — створювати додаткові юридичні та репутаційні ризики для бізнесу.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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