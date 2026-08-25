НБУ застосував заходи впливу до фінкомпанії

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ «ФК МБК» через порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Компанія отримала письмове застереження та має усунути виявлені регулятором порушення протягом 30 календарних днів

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 21 серпня 2026 року.

Порушення регулятор виявив за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю фінансової компанії.

За даними НБУ, претензії до ФК «МБК» стосуються одразу кількох напрямів. Зокрема, компанія порушила встановлені вимоги до регулятивного капіталу, а також не забезпечила належне функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Окремо Нацбанк вказав на недоліки в контролі за дотриманням пруденційних нормативів. Йдеться про показники та обмеження, які мають виконувати учасники фінансового ринку для підтримання достатнього рівня фінансової стійкості та зниження ризиків у своїй діяльності.

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У НБУ зазначили, що компанія порушила вимоги Закону України «Про платіжні послуги», а також низки нормативно-правових актів регулятора. Серед них — Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, правила авторизації діяльності надавачів платіжних та обмежених платіжних послуг, а також нормативні документи щодо визначення і підтримання регулятивного капіталу небанківськими надавачами платіжних послуг.

Зокрема, йдеться про постанову НБУ №64 від 13 червня 2025 року, якою врегульовано питання визначення регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Тепер ФК «МБК» повинна вжити заходів для усунення встановлених порушень. На це компанії відведено не більше 30 календарних днів із моменту отримання рішення Комітету.

Крім виправлення вже виявлених недоліків, компанія має забезпечити, щоб аналогічні порушення не повторювалися надалі. Таким чином, вимоги НБУ стосуються не лише приведення показників у відповідність до нормативів, а й удосконалення систем внутрішнього контролю та управління ризиками.

Письмове застереження є одним із заходів впливу, які Національний банк може застосовувати до учасників платіжного ринку у разі порушення ними встановлених законодавством та нормативними актами вимог.

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Джерело: НБУ.