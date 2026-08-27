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Рекордні прибутки: НБУ розповів про доходи фінкомпаній

27.08.2026 18:00
Микола Деркач

Обсяг активів надавачів небанківських фінансових послуг збільшився, фінансові компанії отримали рекордний прибуток – Огляд небанківського фінансового сектору

Рекордні прибутки: НБУ розповів про доходи фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Страховики, ломбарди та кредитні спілки наростили активи, останні  – уперше за два роки. Фінансові компанії  та ломбарди отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за ІІ квартал 2026 року.

Ключові тренди:

  • Частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом Національного банку впродовж ІІ кварталу скоротилася  на 0,2 в. п. до 8,8% через швидше зростання банків.
  • Страховики наростили активи: ризикові – на 3,4% кв/кв (26,3% р/р), страховики життя – на 3,9% кв/кв (14,9% р/р).

Страхові премії в сегменті ризикового страхування зросли, страхування життя – скоротилися, водночас чистий прибуток за перше півріччя зріс в обох сегментах:  у ризикових страховиків – на понад дві третини через збільшення андерайтингового результату та інвестиційних доходів, у страховиків життя – на дві третини завдяки зростанню інвестиційних доходів, яке компенсувало зниження результату від страхової діяльності; усі ризикові страховики виконували нормативи.

  • Кредитні спілки уперше за понад два роки наростили активи порівняно з попереднім кварталом, водночас у річному вимірі скорочення активів тривало – на 7.2%; портфель нових кредитів також зріс у квартальному, але зменшився в річному вимірах.

Помірна прибутковість забезпечила зростання власного капіталу на 1.4% за квартал (-2.9% р/р); нормативи капіталу порушувала одна збиткова спілка,  яку в серпні 2026 року виключено з Державного реєстру фінансових установ за заявою;

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  • Фінансові компанії за квартал не змінили обсяг активів, водночас наростили майже на чверть (+82.7% р/р) обсяг наданих фінансових послуг, насамперед завдяки різкому збільшенню обсягів гарантій та фінансового лізингу; обсяг факторингових операцій зменшився, кредитний портфель майже не змінився; більше половини історично найвищого чистого фінансового результату (8.0 млрд грн) забезпечив державний оператор програми «єОселя» «Укрфінжитло»; три фінансові компанії порушували нормативи.
  • Ломбарди наростили обсяг активів на 4.9% кв/кв (+10.6% р/р), нових кредитів – на 0.6% кв/кв (+21.0% р/р); завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застав сегмент отримав рекордний прибуток, попри зростання адміністративних та інших витрат.
  • Із червня періодичність перевірок та безвиїзного нагляду небанківських фінансових установ визначається з урахуванням щоквартальної оцінки рівня їх ризику.
  • Із липня для надавачів фінансових платіжних послуг запроваджено вимоги стосовно управління ризиком третіх сторін, а для страховиків посилено вимоги до управління ризиками аутсорсингу важливих функцій.
  • З 1 жовтня страховики мають самостійно перевіряти дотримання пруденційних нормативів банками-резидентами, в яких вони зберігають кошти, як необхідну умову включення таких коштів до прийнятних активів.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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