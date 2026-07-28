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PaySpaceMagazine

Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень

28.07.2026 14:50
Микола Деркач

З 1 вересня 2026 року в Україні планують суттєво підвищити розмір державних стипендій для студентів. Президентська стипендія зросте вдвічі — з 10 тис. до 20 тис. грн на місяць

Стипендії зростуть удвічі: хто отримає 20 тисяч гривень

Фото: chatgpt.com

Про це пише Судово-юридична газета, передає ІА «Ре-Інформ».

Також передбачено підвищення інших студентських виплат. Мінімальний розмір стипендії становитиме 4 тис. грн, а академічної — 5,8 тис. грн. Удвічі мають збільшитися й стипендії для студентів коледжів.

На реалізацію відповідної програми в державному бюджеті передбачено 1,2 млрд грн.

Хто зможе отримувати президентську стипендію

Як повідомили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, президентську стипендію в розмірі 20 тис. грн зможуть отримувати вступники, які наберуть щонайменше 185 балів із кожного предмета національного мультипредметного тесту.

За попередніми оцінками, виконати такі умови зможе приблизно 1% цьогорічних вступників — орієнтовно 3 тис. осіб.

Підтримка вступників із прифронтових та окупованих територій

Окремі можливості передбачені для абітурієнтів із прифронтових і тимчасово окупованих територій.

Вступники з таких регіонів зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання НМТ — за результатами співбесіди. Освітні центри при університетах працюватимуть із 1 липня до 30 серпня.

Крім того, за підтримки ООН та ЮНІСЕФ такі вступники зможуть претендувати на одноразову фінансову допомогу в розмірі 50 тис. грн, а також на гранти для оплати навчання.

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Які гранти передбачені для контрактників

Для студентів, які навчатимуться на контрактній формі, продовжить діяти програма державних грантів. Вона передбачає часткове співфінансування вартості навчання залежно від результатів НМТ із будь-яких двох предметів.

Розмір гранту становитиме:

  • від 17 тис. грн на рік — для вступників, які отримали від 150 балів, або від 140 балів для окремих спеціальностей;
  • від 25 тис. грн на рік — для абітурієнтів, які набрали від 170 балів.

У парламенті пояснюють, що програма державних грантів має допомогти молоді частково покрити витрати на контрактне навчання та зменшити фінансове навантаження на родини.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що остаточні розміри виплат, критерії відбору та порядок отримання стипендій і грантів можуть бути уточнені в нормативних документах. Вступникам і студентам варто стежити за офіційними повідомленнями Міністерства освіти і науки, уряду та закладів освіти.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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