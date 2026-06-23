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Люди. Сенси. Форми: як бізнес перебудовує роботу з командами в умовах структурного дефіциту та постійної турбулентності на HRWS 2026

23.06.2026 20:00
Микола Деркач

8 липня у Києві HR Wisdom Summit 2026 збере HR-директорів, CEO та топменеджерів, які працюють в умовах хронічного браку кадрів. Ринок праці більше не рухається за звичними циклами відновлення, він перебудовується під тиском демографії, міграції та технологій, а конкуренція за фахівців давно вийшла за межі галузей і навіть країн.

Люди. Сенси. Форми: як бізнес перебудовує роботу з командами в умовах структурного дефіциту та постійної турбулентності на HRWS 2026

  • 8 липня
  • Київ

Зареєструвати участь можна за посиланням https://hrws.delo.ua/

HR Wisdom Summit 2026 від топового ділового медіа delo.ua і бізнес/медіа бюро Ekonomika+ збере понад 400 учасників офлайн і стане майданчиком, де бізнес, держава та освіта говорять не про тенденції, а про робочі механіки: як закривають дефіцит кадрів, як з’являються нові професії, як змінюється модель навчання і чому культура стає критичним фактором стійкості.

На саміті ми обговоримо:

1. Ринок праці та кадрові стратегії: час активної адаптації

Як ринок праці в Україні входить у фазу хронічного дефіциту кадрів через демографічні зміни, міграцію та наслідки війни і як це змінює підходи до наймання, структури команд і вимог до кандидатів.

2. Професії майбутнього: де компаніям брати спеціалістів, яких ВНЗ та профтехи ще не починали готувати

Де бізнесу знайти компетенції під нові цифрові та AI-професії  та як закрити розрив за допомогою навчання і перекваліфікації.

3. Адаптація ветеранів: робота над помилками

Компанії вже мають практичний досвід інтеграції ветеранів у команди. Що реально працює, де бізнес помилявся і як вибудувати системну підтримку без повторення помилок.

4. Ментальне здоров’я: турбота як управлінське рішення

Як ментальне здоров’я напряму впливає на ефективність команд у довгому стресі, про робочі інструменти підтримки та баланс між турботою про людей і результатом бізнесу.

5. Сильний бренд роботодавця: практичні рішення і досвід, які вже працюють

У фокусі — щоденні управлінські рішення та практики, що впливають на довіру, залучення та утримання людей.

6. HRD: секрети професії

Стратегічні партнери бізнесу, HRD провідних компаній поділяться практиками використання сучасних HR-технологій, ефективного утримання талантів в умовах кадрової конкуренції та підходами до виявлення й розвитку потенціалу співробітників.

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Власними кейсами та роадмеп-рішеннями поділяться Дар’я Нагаєва (Gradus Research), Катерина Залозних (АрселорМіттал Кривий Ріг), Ігор Ліскі (EFI Group), Тетяна Попова (Uklon), Анастасія Кузьменко (1+1 media school), Марія Абдулліна («OLX Робота»), Поліна Айдин (Caparol), Наталія Ємченко (SCM), Оксана Філоненко (Центр зайнятості вільних людей), Тетяна Смірнова (медіахолдинг «Економіка+»), Олена Матушенко (Power Mental Health), Дмитро Судак (Teva Ukraine), Юлія Тітуренко (банк «Південний»), Ілона Пасечник (ALVIVA GROUP), Денис Блощинський (громадський діяч, бізнесмен, музикант, PhD з публічного управління), Ксенія Сухова (Фонд Ріната Ахметова),  Дарина Багмет (Група Нафтогаз) та інші лідери бізнесу, державного сектору та громадських ініціатив.

HR Wisdom Summit 2026 присвячений створенню нової рамки, у якій працює бізнес сьогодні. Чекаємо 8 липня, щоб прокачати здатність компаній адаптуватися без втрати швидкості та якості рішень.
Реєстрація: https://hrws.delo.ua/

  • Генеральний партнер — Група Нафтогаз
  • Генеральний медіапартнер — 1+1 media
  • Головні партнери — страхова компанія INGO, АрселорМіттал Кривий Ріг, OLX Робота, Тева в Україні

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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